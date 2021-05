Cảnh sát trắng đêm truy lùng "Việt kiều Mỹ" lừa cô gái gần nửa tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Dù mưu kế của kẻ tự gắn "mác" Việt kiều Mỹ khá quỷ quyệt, nhưng với tai mắt của quần chúng và nghiệp vụ sắc bén của Cảnh sát hình sự CAQ1, bộ mặt thật của kẻ gian bị lột trần.

Tự gắn "mác" Việt kiều Mỹ, nam thanh niên lên mạng làm quen, hẹn hò với các cô gái. Khi "con mồi đã cắn câu", hắn thăm dò, biết bạn gái mới quen có mang theo nhiều tài sản nên bảo cô bạn vào tiệm mua đồ rồi phóng xe tẩu thoát, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng để trong cốp xe.

Dù mưu kế của đối tượng khá quỷ quyệt, nhưng với tai mắt của quần chúng và nghiệp vụ sắc bén của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1, bộ mặt thật của kẻ gian bị lột trần.

Cú lừa ngoạn mục

Báo Công an TPHCM ngày 20-5-2021 đăng bài Điều tra vụ mất gần nửa tỷ đồng vì tin bạn mới quen qua mạng, phản ánh việc đầu tháng 4-2021, qua chuyên mục hẹn hò trên mạng xã hội Facebook, chị Trần Thị B.V (SN 1987, ngụ Long An) làm quen với gã thanh niên tên Tuấn (chưa rõ lai lịch).

Khoảng 8 giờ 30 ngày 5-4-2021, Tuấn điều khiển xe SH đến xã Long Thượng (H.Cần Đước, Long An) đón chị V. Chị này đưa 490 triệu đồng để Tuấn cất trong cốp xe, còn túi xách (đựng 3 triệu đồng và 2 ĐTDĐ) của chị thì Tuấn treo vào đầu xe. Đến 10 giờ 20 cùng ngày, Tuấn chở chị V. đến trước cửa hàng số 389 Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q1) để chị mua túi xách. Khi bạn gái vừa xuống xe, bất ngờ Tuấn tăng ga tháo chạy, chiếm đoạt toàn bộ số tiền 493 triệu đồng và 2 ĐTDĐ.

Sau khi Báo Công an TPHCM đăng bài truy tìm đối tượng Tuấn kèm hình ảnh, nhiều bạn đọc đã liên hệ Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ1, cung cấp thông tin có giá trị và đặc điểm một số đối tượng ở vùng giáp ranh có nhận dạng gần giống như báo thông tin. Cùng lúc, Ban Chỉ huy CAQ1 chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH khẩn trương truy xét.

Trần Hỷ Tâm khi bị bắt và chiếc xe SH là phương tiện gây án

Các trinh sát lên danh sách những đối tượng nghi vấn, tập trung vào những thành phần trước đó đã dùng thủ đoạn lừa đảo tương tự để đưa vào tầm ngắm. Qua đó, nổi lên Trần Hỷ Tâm (SN 1981) trước đây đã dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị CAQ2 bắt và tòa án tuyên phạt 6 tháng tù. Tuy nhiên, khi đến nhà đối tượng ở Q2 thì gia đình hắn đã chuyển đi nơi khác. Qua đối chiếu hình ảnh và một số thông tin người dân sống trong khu vực, trinh sát xác định Tuấn chính là Trần Hỷ Tâm.

Chắp nối các nguồn tin người dân cung cấp, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ1 cử nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng để sàng lọc, xác minh. Bất ngờ trinh sát xác định nam thanh niên tình nghi đang sống tại xã Đại Phước (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai). Ngay trong đêm 20-5, đồng chí Trần Trung Nghĩa (Tổ trưởng Tổ Hình sự đặc nhiệm - Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ1) cùng các đồng đội gồm Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Đình Tuấn, điều tra viên Trần Thế Ngọc khẩn trương có mặt tại xã Đại Phước.

Đêm xuống, trời mưa tầm tã, nhưng các chiến sĩ công an vẫn không quản ngại khó khăn, phối hợp với Công an địa phương giám sát căn nhà có đối tượng tình nghi. Nơi đây là khu dân cư mới, nhà dân còn khá thưa thớt. Kiên trì phục kích đến sáng hôm sau, khi nam thanh niên dáng người cao to, mặc áo thun xám từ trong căn nhà bước ra, lập tức tổ công tác nhận diện đó chí là Trần Hỷ Tâm nên ập đến khống chế, đưa về trụ sở để làm rõ.

Giăng bẫy lấy tiền trả nợ

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được. Theo đó, không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài, Tâm nảy sinh ý định lên mạng xã hội kết bạn với phụ nữ, rủ đi chơi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Thực hiện mưu đồ bất chính, giữa tháng 3-2021, Tâm tạo trang Facebook ảo (không nhớ tên tài khoản) để vào mục "Hẹn hò” tìm kết bạn với chị em phụ nữ. Gã mua thêm 1 sim rác, lập tài khoản trên ứng dụng Zalo là "Tonnypham", lên mạng mua biển số xe máy giả: 59U1-193.58 với giá 300 ngàn đồng, đem về gắn vào xe máy của mình.

Ít ngày sau, Tâm kết bạn với chị V. Sau đó, đôi bên thường xuyên chuyện trò qua Zalo. Tâm xưng tên Tuấn, nói dối mình là Việt kiều Mỹ về Việt Nam chơi, do dịch Covid-19 nên chưa thể quay lại Mỹ. Sau đó, Tâm nhiều lần hẹn gặp, rủ chị V. đi chơi, nhưng do bận nên chị này chưa nhận lời. Tối 4-4, do có việc nên chị V. gọi cho gã, bảo rằng hôm sau có việc cần đến TPHCM, nhờ chở đi giúp.

Camera ghi lại cảnh Tâm đến nhà chở chị V.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 5-4, Tâm lái xe SH màu đen BS: 59U1-193.58 đến xã Long Thượng đón chị V. Tại đây, qua trao đổi, thấy chị V. mang theo số tiền lớn nên Tâm vờ bảo bạn gái đưa giỏ đựng tiền để cất vào cốp xe và túi xách móc vào cổ xe cho an toàn. Khi đến cầu Nguyễn Văn Cừ (Q1), Tâm dò hỏi thì được biết chị V. mang theo 490 triệu đồng. Chị V. nhờ y chở đến trụ sở Sacombank gần ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo (Q1) để nộp tiền. Biết có số tiền lớn trong cốp xe, Tâm vờ rủ chị V. đi ăn và mua túi xách đựng tiền.

Khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, Tâm chở chị V. đến trước cửa hàng bán túi xách (số 389 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1), bảo chị vào trong mua hàng. Không chút nghi ngờ, chị V. làm theo. Khi chị V. vừa bước xuống xe thì Tâm liền tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt toàn bộ số tài sản của nạn nhân.

Trên đường tháo chạy, Tâm vứt bỏ một số y phục. Tới phà Cát Lái, lo sợ ĐTDĐ của chị V. có cài định vị, y vứt cả 2 ĐTDĐ Oppo xuống sông. Còn số tiền mặt chiếm đoạt được, Tâm dùng để trả nợ cho Lê Động Quốc Bảo 10 triệu đồng, trả cho Trần Kim Thoại 10 triệu đồng. Ngày 6-4, Tâm đến Bến xe An Sương, trả nợ cho Thành (không rõ lai lịch) 430 triệu đồng. Sau đó, Tâm mua 3 ĐTDĐ hết 13,44 triệu đồng, đem về cho em vợ là Phạm Đặng Tuấn Vũ (SN 1990, ngụ TP.Thủ Đức) 1 cái, còn 2 cái giữ lại sử dụng. Số tiền còn lại Tâm đã tiêu xài hết.

Để xóa dấu vết, Tâm vứt bỏ biển số xe giả: 59U1-193.58, thay bằng biển số xe mới: 59E1-894.73, đồng thời đem đến tiệm thuê sơn lại xe SH từ màu đen thành màu đỏ, nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua làm việc, Vũ khai không biết ĐTDĐ Tâm cho mình mua bằng tiền phạm tội mà có và giao nộp cho cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an Q1 đưa Tâm đi xác định địa điểm đã vứt bỏ áo khoác, mũ bảo hiểm, điện thoại, nhưng không thu hồi được các vật chứng này. Khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một số y phục Tâm mặc lúc đi gây án, 1 túi xách màu trắng (tài sản của chị V. bị Tâm chiếm đoạt), xe SH màu đỏ BS: 59E1-894.73, 1 ĐTDĐ iPhone 12 và 2 ĐTDĐ Vivo mà Tâm mua để sử dụng.

Được biết, Tâm đã có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

