“Nổ” được thừa kế trăm tỷ nhưng phải “cúng”, nhiều người ham lợi bị lừa 5 tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 09:00 AM (GMT+7)

Đối tượng "nổ" rằng bản thân được thừa kế của người đã chết hàng trăm tỷ đồng nhưng không có tiền để làm lễ cúng và hoàn tất thủ tục pháp lý để mượn tiền. 4 người cả tin đã cho đối tượng mượn hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (SN 1971, trú xã Tăng Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủy là đối tượng cầm đầu một nhóm chuyên lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thủy đã tìm cách tiếp xúc với những người dân có điều kiện kinh tế khá giả rồi “nổ” rằng bản thân được thừa kế của một người đã chết với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sau đó, Thủy nói rằng muốn sử dụng số tiền đó thì phải làm lễ cúng và làm thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng. Thủy trình bày với các bị hại, do gia đình không có tiền nên muốn vay tiền của họ để thuê thầy làm lễ cúng và hoàn tất các thủ tục. Nếu cho Thủy mượn thì sau khi xong việc, nhận được tài sản thừa kế, đối tượng sẽ chia cho vài chục tỷ đồng.

Nhiều người hám lợi, tin tưởng Thủy nên đã chuyển cho đối tượng từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng với hy vọng sẽ được chia cho số tài sản “khủng”. Tuy nhiên, sau khi lừa được tiền, Thủy mua sắm, tiêu xài cá nhân hết sạch.

Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, từ năm 2019 đến nay, Thủy đã lừa đảo 4 người dân sinh sống trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An) và H.Yên Thành số tiền lên đến hơn 5 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

