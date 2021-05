Phá chuyên án giả mạo Facebook để lừa bán hoa lan đột biến

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Lợi dụng phong trào chơi hoa lan đột biến đang “nở rộ”, đối tượng Nguyễn Minh Tiến (1992, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã lập Facebook giả là dân “chuyên” lan,

Công an huyện Quế Sơn làm việc với nạn nhân A.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 29-3-2021, Công an huyện Quế Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh T.H.A. (1983, trú huyện Quế Sơn) về việc bị một đối tượng lừa bán hoa lan đột biến thông qua mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt của anh số tiền 241 triệu đồng. Theo trình bày của anh A., do có đam mê chơi hoa lan đột biến nên anh thường xuyên theo dõi những bài livestream trên tài khoản Facebook H.Đ.T. (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) chuyên bán hoa lan. Vào ngày 6-1-2021, anh theo dõi livestream trực tiếp trên Facebook H.Đ.T. và có “chốt” 1 cây lan đột biến trị giá 100 triệu đồng.

Sau đó, anh A. chuyển trước cho anh T. (chủ tài khoản Facebook H.Đ.T.) số tiền cọc 62 triệu đồng, còn nợ 38 triệu đồng. Ngày 8-1-2021, một đối tượng lập Facebook giả danh Facebook H.Đ.T. nhắn tin cho anh A. hỏi số tiền mua lan, đồng thời rủ anh A. góp vốn chơi lan chung. Trong thời gian từ ngày 8-1-2021 đến ngày 8-3-2021, anh A. đã chuyển tổng cộng số tiền 241 triệu đồng cho đối tượng giả danh Facebook trên để đầu tư chơi hoa lan chung. Đến ngày 29-3-2021, anh A. phát hiện mình bị lừa nên viết đơn trình báo cho Cơ quan Công an huyện Quế Sơn.

Nói về thủ đoạn lừa đảo của đối tượng Tiến, anh A. cho biết, đối tượng Tiến theo dõi trên livestream của tài khoản Facebook H.Đ.T. biết anh A. chốt cây hoa lan đột biến giá 100 triệu đồng. Sau đó, Tiến dùng Facebook giả giống chủ nhân H.Đ.T. nhắn tin cho anh A. hỏi: Anh chốt cây lan của em đã chuyển tiền chưa? Lúc đó, anh A. nghĩ là anh T. đang theo dõi số tiền đã chuyển được bao nhiêu nên thật thà trả lời đã chuyển 62 triệu đồng, còn nợ 38 triệu đồng. Tiếp đến, Tiến thông tin rằng: Em có ông anh mới đi núi kiếm được cây lan đột biến rất đẹp, cho anh cổ phần 1 chân đầu tư kiếm lời và kèm theo điều kiện phải chuyển hết số tiền 38 triệu đồng để giữ “chân”. Tin lời của Tiến, anh A. đã chuyển số tiền trên vào số tài khoản khác do Tiến đưa.

Vài ngày sau, Tiến nhắn tin bảo: Cây của anh với em chung bán lãi được 40 triệu đồng. Sau đó đối tượng Tiến gửi hình ảnh nhiều cây lan đột biến khác đẹp hơn rồi hỏi: Anh có đầu tư chơi lan hay lấy tiền? Do có thú đam mê chơi hoa lan đột biến nên anh A. quyết định đầu tư tiếp. Để lấy lòng tin của anh A. đối tượng Tiến đã chuyển vào tài khoản anh A. 62 triệu đồng nhờ chuyển giúp cho anh H.A. vừa chốt cây lan đột biến với lý do tài khoản mình đang bị lỗi không chuyển khác ngân hàng được. Sau đó, anh A. đã chuyển nhiều lần với số tiền 241 triệu đồng vào tài khoản đối tượng Tiến đưa để đầu tư chơi hoa lan đột biến. Đến khi anh A. liên hệ với chủ tài khoản Facebook H.Đ.T. và biết mình bị lừa liền trình báo sự việc cho Công an huyện Quế Sơn. Đồng thời, sau vụ việc anh A. cũng đã liên hệ anh T. lấy lại số tiền 62 triệu đồng đã cọc mua lan đột biến.

Đối tượng Nguyễn Minh Tiến

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại A., Cơ quan điền tra Công an huyện Quế Sơn đã lập chuyên án khẩn trương vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Quế Sơn xác định, anh A. đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 241 triệu đồng vào nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của đối tượng Tiến. Theo đó, Công an huyện Quế Sơn đã “lập mưu” cùng anh A. “giăng lưới” để bắt gọn đối tượng Tiến. Tiến hành làm việc, Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Qua sự việc này, Công an huyện Quế Sơn thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Minh Tiến thì liên hệ gặp Thượng úy Nguyễn Phi Cường- Đội Phó Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Quế Sơn), sđt: 0975586967 để làm việc.

Nguồn: http://cadn.com.vn/news/62_243834_pha-chuyen-an-gia-mao-facebook-de-lua-ban-hoa-lan-.aspxNguồn: http://cadn.com.vn/news/62_243834_pha-chuyen-an-gia-mao-facebook-de-lua-ban-hoa-lan-.aspx