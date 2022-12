Nhiều điểm bán, sử dụng ma túy ở TP.HCM: Mua "nước mê" để cai nghiện

Đã triệt xóa điểm ma túy ở nhà nghỉ Ngày 8-12, liên quan đến thông tin phản ánh của Pháp Luật TP.HCM về một nhà nghỉ trên địa bàn mà người nghiện tới sử dụng trái phép chất ma túy, Công an quận Bình Tân cho biết địa điểm này đã được chuyển hóa. Tang vật ma túy bị công an bắt giữ Theo Công an quận Bình Tân, không riêng gì địa chỉ trên, trong năm 2022 Công an quận Bình Tân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xử lý triệt để các loại tội phạm liên quan đến ma túy, đặc biệt là mua bán, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy và đây được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống tội phạm, đã, đang và vẫn sẽ được duy trì liên tục, thường xuyên… Kết quả chung đã bắt khởi tố tổng cộng 60 vụ, 78 đối tượng tổ chức, lôi kéo sử dụng ma túy. Công an thu giữ tổng cộng 23 kg ma túy tổng hợp, 426 g heroin, 483 g ketamin, 34,2 g cần sa tươi. “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra nhiều nhà nghỉ, khách sạn, điểm kinh doanh karaoke, phòng thu âm trên địa bàn có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy” - lãnh đạo Công an quận Bình Tân nói. Theo đó, trong năm, Công an quận Bình Tân đã kiểm tra 4.015 người nghi vấn, phát hiện 1.535 người dương tính với ma túy. Đưa đi cai bắt buộc 637 người. Lãnh đạo Công an quận Bình Tân cho biết đang tập trung các đơn vị, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, bắt, xử lý các vụ mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, với người nghiện sau khi cai trở về, công an cũng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chăm lo, giáo dục, quản lý cũng như tư vấn, tạo điều kiện giúp đỡ để họ không tái nghiện. Riêng với nhà nghỉ SB ở hẻm đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, Công an quận Bình Tân đã tập trung đấu tranh, triệt xóa từ tháng 12-2021, đến tháng 9-2022 đã được chuyển hóa hoàn toàn. Hiện tại không còn tình trạng người nghiện tới mua bán hoặc sử dụng ma túy tại địa chỉ trên. Công an quận Bình Tân đã yêu cầu chủ nhà nghỉ không cho thuê mướn và đã chuyển công năng sử dụng sang mục đích khác.