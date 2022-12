Nhiều điểm bán, sử dụng ma túy ở TP.HCM: Nhà nghỉ vừa bán vừa cho sử dụng ma túy

Chủ tịch quận Gò Vấp chỉ đạo xác minh “hẻm có 4 người bán ma túy” Liên quan đến phóng sự điều tra “Nhiều điểm bán, sử dụng ma túy ở TP.HCM” mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải vào sáng 7-12, ngay trong ngày 7-12, Công an quận Gò Vấp cho biết đang điều tra, xác minh các nội dung mà báo đã phản ánh. Cùng ngày, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cũng cho hay là đã nắm bắt thông tin qua báo chí, đồng thời đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xác minh, xử lý các thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu. Con hẻm cụt đường Lương Ngọc Quyến, quận Gò Vấp có nhiều người bán ma túy Chiều 7-12, Công an phường 5, quận Gò Vấp đã có báo cáo UBND phường về tình trạng mua bán ma túy trong hẻm đường Lương Ngọc Quyến. Theo báo cáo, kết quả rà soát những người có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cụ thể gồm Trần Đăng K (SN 1979) và Võ Thị Kiều T (SN 1984, cùng trú đường Lương Ngọc Quyến, quận Gò Vấp). Đây là hai người mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong bài điều tra. Công an đã mời làm việc với K và T. Kết quả test nhanh ma túy của K và T đều âm tính và yêu cầu cả hai viết cam kết không sử dụng ma túy và không mua bán ma túy cho người khác. Hiện công an phường phân công tổ phòng chống tội phạm kết hợp bảo vệ dân phố, phường đội tổ chức tuần tra trên địa bàn. Phân công cảnh sát khu vực chủ động phối hợp, vận động tổ trưởng dân phố (cách khu vực bán ma túy khoảng 20 m) nắm tình hình về hoạt động mua bán ma túy. Theo công an phường, tại khu vực hẻm đường Lương Ngọc Quyến, công an đã mật phục và bắt giữ nhiều người có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Công an phường 5 đang phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục tuần tra, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý K và T theo quy định. • Cùng ngày 7-12, ông Tạ Thanh Khiêm, Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh, cho biết đã nắm bắt thông tin phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về “bãi đáp” sử dụng ma túy của người nghiện ở địa bàn. Lực lượng chức năng phường 13, quận Bình Thạnh có mặt ở khu vực người nghiện làm "bãi đáp" tiêm chích Theo ông, trong ngày đã yêu cầu một số cán bộ đô thị, bảo vệ dân phố túc trực tại khu vực người nghiện thường tập trung tiêm chích ma túy. Các lực lượng sẽ tổ chức tuần tra thường xuyên, không để tái diễn tình trạng.