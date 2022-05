Nhiều dân chơi đất Cảng dương tính với chất cấm tại Phoenix Lounge

Thứ Tư, ngày 04/05/2022 10:45 AM (GMT+7)

Qua kiểm tra nhanh tại chỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng là nam, nữ thanh niên dương tính với chất cấm.

Lực lượng HP22 kiểm tra đột xuất quán Phoenix Lounge trong đêm.

Ngày 4/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, Tổ công tác HP22 – Công an TP Hải Phòng phối hợp với HP22 Công an quận Hồng Bàng vừa kiểm tra đột xuất quán Phoenix Lounge trên địa bàn quận Hồng Bàng.

Cụ thể, khoảng 0h15 ngày 4/5, lực lượng HP22 đã kiểm tra vây ráp quán “Phoenix Lounge” có địa chỉ tại 1P Lý Thường Kiệt, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, quán hoạt động quá giờ quy định, có 44 khách và hơn 30 nhân viên phục vụ, bảo vệ, DJ chơi nhạc đều ở độ tuổi thanh niên. Lực lượng công an đã thực hiện test nhanh tại chỗ và phát hiện có nhiều đối tượng dương tính với ma tuý tổng hợp dạng ketamin; cần sa.

Sau khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác HP22 đã bàn giao cho Công an quận Hồng Bàng để xử lý theo quy định.

