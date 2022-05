Đột kích quán bar, phát hiện 6 “dân chơi” thác loạn bằng chất cấm

Chủ Nhật, ngày 01/05/2022 18:04 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh có tên Nice Beer Club, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều nam, nữ thanh niên đang nhảy múa trong tiếng nhạc mạnh.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý nhiều sai phạm tại quán bar trá hình Nice Beer Club.

Quán Nice Beer Club hoạt động như một quán bar trá hình. (Nguồn: CA tỉnh Đồng Nai)

Cụ thể, khoảng 22h30 đêm 30/4, Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức kiểm tra quán Nice Beer Club thuộc ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973, thường trú Tiên Lãng, TP Hải Phòng) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, quán Nice Beer Club đang hoạt động có 102 người, gồm 18 nhân viên và 84 khách đang nhảy múa theo nhạc, ánh sáng do DJ điều khiển.

Kiểm tra nhanh ma tuý đối với khách có mặt tại quán, lực lượng công an phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma tuý.

Qua làm việc, đại diện cửa hàng Nice Beer Club khai nhận quán đăng kí kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ nước uống có cồn nhưng lại thiết kế quán khép kín, tường cách âm, loa công suất lớn và có DJ chơi nhạc, điều khiển ánh sáng chớp nháy để phục vụ cho khách nhảy theo nhạc; chưa có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

