Ba cô gái tham gia tiệc thác loạn cùng nhóm bạn trai lúc rạng sáng

Chủ Nhật, ngày 01/05/2022 11:05 AM (GMT+7) Chia sẻ

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an đã bắt quả tang 7 nam, nữ thanh niên đang tổ chức bữa tiệc thác loạn bằng ma tuý.

3 cô gái tham gia bữa tiệc thác loạn với nhóm bạn trai ở quán karaoke.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang 7 đối tượng nam, nữ thanh niên đang thực hiện hành vi có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, khoảng 3h50 rạng sáng 30/4, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính tại quán Karaoke Phong Biển thuộc tổ dân phố Đại Phú 1, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. Quá trình kiểm tra phát hiện tại phòng số 2 của quán có 7 đối tượng gồm 4 nam, 3 nữ thanh niên có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 đĩa sứ hình tròn, trên đĩa có chất tinh thể màu trắng và 1 đĩa sứ hình tròn trên đĩa có 01 túi nilon bên trong bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, phát hiện 4 đối tượng nam giới dương tính với ma túy.

Các đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

