Diễn biến mới vụ 76 “dân chơi” thác loạn trong bar ở Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 10/04/2022 08:53 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã tạm giữ một số đối tượng là quản lý, nhân viên quán bar High Lounge có hành vi chứa chấp, cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Nhóm “dân chơi” thác loạn trong quán bar bị đưa về trụ sở công an.

Ngày 10/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ việc mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán bar High Lounge.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn về quán bar High Lounge, Công an quận Hoàn Kiếm nhận thấy tại đây có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập kế hoạch điều tra, triệt phá.

Khoảng 1h ngày 1/4, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai lực lượng kiểm tra quán bả High Lounge, thời điểm này quán có tổng số 21 bàn, 102 khách và 41 nhân viên. Trong đó, lực lượng công an phát hiện 9 bàn khách có đồ vật, tài sản liên quan đến ma tuý. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong số ma túy và đưa toàn bộ những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua xét nghiệm nhanh, 76/143 đối tượng dương tính với ma tuý, thu giữ được 2,292 gam MDMA và 6,488 gam Ketamine cùng nhiều công cụ, phương tiện sử dụng ma tuý liên quan.

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986, ở Trương Định, Hai Bà Trưng); Vũ Linh Chi (SN 2001, ở Thanh Ba, Phú Thọ); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981, ở Thượng Đình, Thanh Xuân) - đều là nhân viên ở quán đã có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý để phục vụ khách sử dụng. Ngoài ra, Trần Công Ngọc Hiệp (SN 1991, ở Thượng Đình, Thanh Xuân) - là quản lý quán, có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố tài liệu, khai thác mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-bien-moi-vu-76-dan-choi-thac-loan-trong-bar-o-ha-noi-50202210485416025.ht...Nguồn: http://danviet.vn/dien-bien-moi-vu-76-dan-choi-thac-loan-trong-bar-o-ha-noi-50202210485416025.htm