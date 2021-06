Nhiều cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn thác loạn cùng bạn trai

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 14:00 PM (GMT+7)

Gần 40 nam, nữ thanh niên bị lực lượng công an phát hiện khi tham gia thác loạn tại quán karaoke hoạt động chui.

Nhiều cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn tham gia bữa tiệc thác loạn.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ 9 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Trình Cường, thuộc khu 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang tại phòng VIP1, VIP 2, VIP 5 có gần 40 đối tượng nam, nữ (trong đó có những cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn) đang mở tiệc thác loạn, bay lắc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng đứng ra tổ chức bữa tiệc thác loạn này là Nguyễn Văn Thuận (SN 1993, trú tại khu 13, xã Dân Quyền), là quản lý của quán karaoke Trình Cường. Cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh nước tiểu, cơ quan công an phát hiện 15 đối tượng dương tính với ma túy.

Lực lượng công an lấy lời khai một cô gái tham gia bay lắc.

Theo cơ quan công an, quán kararoke Trình Cường do Nguyễn Trọng Trình (SN 1969) và vợ là Phạm Thị Cường (SN 1972, ở khu 13 xã Dân Quyền) làm chủ. Quán được xây dựng từ năm 2019, vợ chồng Trình đã thuê Nguyễn Tiến Thành (SN 1988) và Nguyễn Văn Thuận làm nhân viên quản lý. Từ tháng 4/2021, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản chỉ đạo dừng hoạt động kinh doanh karaoke để phòng dịch COVID-19, nhưng vợ chồng Trình vẫn cho khách thuê phòng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Để tránh việc phát hiện của lực lượng chức năng, quán karaoke Trình Cường chỉ nhận khách quen và có hệ thống cảnh giới tinh vi. Khi khách có nhu cầu thuê phòng để bay lắc, hai nhân viên quản lý đều phải báo cáo và được sự đồng ý của vợ chồng Trình. Khi khách có nhu cầu nhân viên nữ phục vụ việc bay lắc, Thuận và Thành sẽ liên hệ với các đối tượng chuyên dẫn dắt đã quen từ trước.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

