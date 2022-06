Nhiều chỉ đạo xung quanh vụ karaoke thác loạn

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 07:11 AM (GMT+7) Chia sẻ

"Khi xảy ra sự việc như Báo Người Lao Động phản ánh, tỉnh Bình Dương sẽ giám sát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt, sâu sát hơn nữa" - lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định.

Liên quan phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng karaoke" của Báo Người Lao Động, ngày 16-6, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành về quản lý, cấp phép các dịch vụ karaoke tiến hành rà soát, kiểm tra (xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm), bảo đảm không phát sinh tệ nạn xã hội; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của loại hình kinh doanh này cho phù hợp và theo đúng quy định.

Tiếp viên quán karaoke Sơn Ca diễn “cảnh nóng” với khách tại phòng karaoke (Ảnh cắt từ clip)

Giám sát quyết liệt, sâu sát hơn

Cũng theo ông Nguyễn Lộc Hà, Bình Dương là địa phương thu hút khá đông người lao động từ các nơi về làm việc, sinh sống, do đó có nguy cơ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội nếu không được giám sát, quản lý chặt chẽ. "Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành thường xuyên sâu sát, chú trọng đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, không để những tệ nạn xã hội như karaoke thác loạn làm ảnh hưởng đến an ninh địa bàn và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, khi xảy ra sự việc như Báo Người Lao Động phản ánh, tỉnh sẽ giám sát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt, sâu sát hơn nữa" - ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Về những nghi ngờ có tình trạng "bảo kê" tại những địa điểm kinh doanh karaoke thác loạn, ông Nguyễn Lộc Hà cho hay: "Chưa thể khẳng định. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc và sẽ làm rõ rồi mới có thể kết luận có hay không việc bảo kê ở những nơi này".

Về quán karaoke Idol (phường Dĩ An, TP Dĩ An), nơi cô gái tên T.T.K nhảy lầu, ông Nguyễn Lộc Hà nói tỉnh sẽ chỉ đạo công an nhanh chóng làm rõ để không tạo dư luận xấu; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cô gái. "Nếu quán karaoke sai, nhất định xử lý nghiêm theo quy định" - ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Trước đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin sau khi Báo Người Lao Động khởi đăng phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke", Công an tỉnh đã có cuộc họp và tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ liên quan.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo từ Công an TP Dĩ An về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cơ sở kinh doanh karaoke Idol. Công an TP Dĩ An đang tham mưu các bước tiếp theo để có biện pháp xử lý theo mức độ vi phạm. Hiện quán karaoke Idol đã bị xử phạt và đình chỉ hoạt động sau những vi phạm mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, sau loạt bài phóng sự điều tra của Báo Người Lao Động về những quán karaoke thác loạn ở Bình Dương, UBND TP Thuận An đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thành phố phối hợp công an, UBND các phường Lái Thiêu, Bình Hòa có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, nhất là tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke theo phản ánh của Báo Người Lao Động. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND thành phố trước ngày 21-6-2022.

Các đơn vị trên cũng được yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage và các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quản lý. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động trá hình, phát sinh tệ nạn xã hội, phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.

Tiếp viên quán karaoke Sơn Ca diễn “cảnh nóng” với khách tại phòng karaoke (Ảnh cắt từ clip)

Cần khởi tố, bắt tạm giam

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Thành Trọng, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, cho biết ngay từ khi xem xong kỳ 1 của phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke", ông đã trao đổi với Bí thư Thành ủy TP Dĩ An, đề nghị tìm giải pháp chấn chỉnh để không còn diễn ra tình trạng thác loạn như vậy; đồng thời phải xem xét trách nhiệm cán bộ liên quan.

"Tôi cho rằng phóng sự điều tra của Báo Người Lao Động rất kịp thời, đúng thời điểm khi Bình Dương đang phấn đấu xây dựng hình ảnh một địa phương văn minh, nghĩa tình. Loạt bài phóng sự điều tra của Báo Người Lao Động đã chạm đến nhiều đối tượng trong xã hội, nhắc nhở chúng ta về một lối sống lành mạnh, không chạy theo những nhu cầu không chính đáng mà ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, hạnh phúc gia đình. Riêng với trách nhiệm quản lý địa phương, việc để xảy ra tình trạng một số quán karaoke thác loạn hoạt động trên địa bàn đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một địa phương năng động, sáng tạo. Quan điểm của tôi là cơ quan chức năng phải quyết liệt vào cuộc, có biện pháp xử lý" - ông Trần Thành Trọng nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng mức phạt như hiện nay đối với các hành vi khiêu dâm, thác loạn chưa đủ mạnh để răn đe các chủ nhà hàng, quán karaoke. Chưa nói, mức phạt hành chính với số tiền không đáng là bao nếu so với doanh thu kiếm được từ những chiêu trò thác loạn.

"Cần phải xử lý thật nghiêm, thậm chí khởi tố đối với những người lợi dụng kinh doanh karaoke để hoạt động khiêu dâm, thác loạn. Mặt khác, cần phải quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương vì đã để xảy ra tình trạng này. Từ những tư liệu, chứng cứ mà Báo Người Lao Động thu thập, cơ quan công an cần khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với những đối tượng có hành vi môi giới, chăn dắt các cô gái nhẹ dạ cả tin vào các quán karaoke thác loạn để trục lợi" - luật sư Nguyễn Văn Tiến phân tích.

Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Tiến, các quán karaoke này tồn tại lâu nay, nếu không được Báo Người Lao Động phản ánh thì sẽ như thế nào? Một cô gái sợ bị ép phục vụ khách phải nhảy lầu thoát thân, vì sao đến nay công an vẫn chưa điều tra xong? Vì sao mới xảy ra sự việc cô gái nhảy lầu, quán karaoke Idol vẫn ngang nhiên cho tiếp viên múa sexy? Có hay không việc các quán này được bảo kê như các má mì, quản lý nói với khách?... Những câu hỏi này rất cần câu trả lời đầy đủ, cụ thể, rõ ràng từ những người có trách nhiệm của tỉnh Bình Dương.

Hành tung bí ẩn Kể về quán karaoke Idol, ông T., một người dân sống gần đó, kể thường sau 22 giờ quán mới đông khách. "Lâu nay, chúng tôi thấy quán này tiếp nhận nhiều cô gái trẻ đến làm việc. Đa phần họ ở lại quán, ít khi thấy ra khỏi quán... Những cô gái này cũng như quản lý quán ít giao tiếp với người dân xung quanh; cửa quán đóng mở rất bí hiểm, hành tung của khách cũng rất bí ẩn. Chúng tôi biết có gì đó bất minh bên trong nhưng lấy làm lạ là vì sao cơ quan chức năng lại không biết" - ông T. đặt câu hỏi.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-chi-dao-xung-quanh-vu-karaoke-thac-loan-2022061622044919.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-chi-dao-xung-quanh-vu-karaoke-thac-loan-2022061622044919.htm