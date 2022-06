Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke: Hoàn cảnh đáng thương của cô gái nhảy lầu

Cơ quan chức năng nói gì? Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), cho biết sau loạt bài phóng sự điều tra của Báo Người Lao Động về những quán karaoke thác loạn ở Bình Dương, UBND TP Thuận An đã ban hành công văn khẩn lập tức chấn chỉnh tình trạng này. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Thuận An chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội của thành phố phối hợp công an, UBND các phường Lái Thiêu, Bình Hòa có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, nhất là tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke theo phản ánh của Báo Người Lao Động. Kết quả thực hiện phải báo cáo về UBND TP trước ngày 21-6-2022. Các đơn vị trên cũng được yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage và các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quản lý. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP nếu để các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động trá hình, phát sinh tệ nạn xã hội, phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. "Tệ nạn này phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa và có giải pháp ngăn ngừa. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương, xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh" - ông Nguyễn Thanh Tâm khẳng định. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, cũng cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, xử phạt (hơn 17 triệu đồng) và đình chỉ hoạt động đối với quán karaoke IDOL sau những vi phạm mà báo phản ánh, trên tinh thần là xử lý nghiêm, xử lý kiên quyết, không bao che, không dung túng và không cho tồn tại những hoạt động trá hình như vậy, làm ảnh hưởng đến văn hóa, hạnh phúc gia đình, thuần phong mỹ tục và hình ảnh của TP Dĩ An. "Sau khi xem phóng sự điều tra của Báo Người Lao Động, tôi rất bực mình với các cơ sở kinh doanh không đúng pháp luật, làm mất hình ảnh của TP Dĩ An, gây phản cảm trong xã hội. Tinh thần là Dĩ An không để tồn tại những nơi lợi dụng kinh doanh, lợi dụng pháp luật để vi phạm, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đô thị của thành phố. Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp, phản ánh của báo chí để giúp cho địa phương rà soát, kiểm tra, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm, triệt để không để tình trạng này xảy ra nữa" - ông Phạm Văn Bảy nói.