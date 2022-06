Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke: Chân dung kẻ môi giới

Kiểm tra hàng loạt quán karaoke Ngày 13-6, một lãnh đạo Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết tối 12-6, công an kiểm tra đột xuất 8 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Dĩ An. Trong số này, 3 cơ sở vi phạm về an ninh trật tự, chủ yếu phát hiện có hành vi sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 3 người dương tính ma túy và được đưa về phường lập biên bản xử phạt. Cũng theo vị lãnh đạo này, việc kiểm tra các quán karaoke ở TP Dĩ An nhằm phát hiện những vi phạm trong hoạt động kinh doanh, qua đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể lợi dụng hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. "Việc kiểm tra này là theo kế hoạch" - vị này cho biết.