Nhân viên khách sạn bị khách thuê phòng đâm nguy kịch

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 09:27 AM (GMT+7)

Chiều tối 21-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Hậu (19 tuổi, trú xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi đâm người gây thương tích.

Vụ việc xảy ra tại khách sạn Champa (số 1/6 đường Văn Cao, TP Huế) vào tối 20-5. Thời điểm này, do có xích mích trước đó nên Hậu mời anh Nghiêm Duy Anh Phương (31 tuổi, trú ở TP Huế), là nhân viên lễ tân của khách sạn Champa ra trước khách sạn để nói chuyện.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hậu bất ngờ rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào phần bụng của anh Phương khiến nạn nhân gục ngã xuống đường, sau đó được các nhân viên khách sạn đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; riêng đối tượng Hậu bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khách sạn Champa, nơi xảy ra vụ việc nhân viên lễ tân bị đâm nguy kịch.

Qua điều tra, Công an TP Huế làm rõ, vào ngày 15-5, Hậu cùng với 3 người, gồm Phạm Viết Dương và Nguyễn Đức Sơn (21 tuổi, cùng quê với Hậu) và Lê Văn Hiển (31 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vào khách sạn Champa thuê phòng ở lại với mục đích đi đòi nợ.

Cho rằng, nhóm người của Hậu có thái độ đe dọa nên phía khách sạn Champa đã gọi điện trình báo đến Cơ quan công an. Và đến chiều 20-5, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an TP Huế và Công an phường Xuân Phú đã về khách sạn Champa làm việc với nhóm người của Hậu thì đến tối xảy ra vụ việc.

Hiện Công an TP Huế đang tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân để sớm hoàn tất thủ tục, khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo quy định của pháp luật.