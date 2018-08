Nhân ngày đầy tháng của con, 9x mời 30 khách đến dự tiệc…ma túy

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 18:00 PM (GMT+7)

Nhân ngày đầy tháng của con, An đã mời 30 nam thanh nữ tú đến quán karaoke hát hò và dùng ma túy đá, thuốc lắc.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng 0h30 ngày 12/8, tại quán karaoke Victory Cub (số 5, đường An Định, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Công an TP Hải Dương kiểm tra 3 phòng hát đang hoạt động quá giờ quy định. Tại đây đã phát hiện 30 người nam, nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy khi có thuốc lắc, ma túy đá và dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy đá ngổn ngang trên bàn, thậm chí được giấu trong người một vị khách.

Quá trình kiểm tra, công an xác định Nguyễn Thế An (28 tuổi, trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai, nhân ngày đầy tháng con của An, sau buổi tụ tập, tiệc rượu, các đối tượng đã rủ nhau đi hát. An đưa ma túy đá, thuốc lắc được chuẩn bị trước đó ra để các đối tượng khác cùng sử dụng.

Qua xét nghiệm, bước đầu xác định có tổng cộng 19 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hải Dương điều tra, làm rõ.