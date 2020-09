Nhà báo "rởm" khoe quan hệ rộng, lừa tiền cụ bà U80

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 11:40 AM (GMT+7)

Tạo cho mình vỏ bọc là một nhà báo, cùng với chiếc thẻ nhà báo giả, Tuyên đã khoe có quan hệ rộng, lừa tiền của bà Canh nhiều lần để "lo việc".

Trịnh Ngọc Tuyên tại trụ sở công an.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Ngọc Tuyên (SN 1984, ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa) về hành vi giả danh nhà báo và cán bộ cơ quan báo chí để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Tuyên có thẻ nhà báo của Báo Pháp luật Việt Nam do Bộ Thông tin truyền thông cấp. Nghi vấn đây là thẻ giả, lực lượng công an đã xác minh tại Bộ Thông tin Truyền thông và được biết, đơn vị này không cấp thẻ cho nhà báo nào có tên là Trịnh Ngọc Tuyên. Số thẻ nhà báo trong tấm thẻ giả của Tuyên là số cấp cho nhà báo khác.

Cục Báo chí, Xuất bản cũng đã có công văn khẳng định không có cán bộ, nhân viên nào tên là Trịnh Ngọc Tuyên, cũng không cử ai đến làm việc với các cơ quan ở tỉnh Thanh Hoá.

Để mọi người tin tưởng, năm 2018, thông qua mạng xã hội, Tuyên đã đặt mua của một đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh 1 thẻ nhà báo giả mang tên Trịnh Ngọc Tuyên, bút danh Ngọc Tuyên, công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam. Tuyên đã dùng thẻ nhà báo giả trên để khoe mẽ, giới thiệu với nhiều người mình là phóng viên nhằm tạo uy tín để lừa đảo.

Một trong những nạn nhân của Tuyên là bà Nguyễn Thị Canh (SN 1948, ở phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa). Biết bà Canh đang có khúc mắc cần khiếu nại, tố cáo nên Tuyên đã tiếp cận bà Canh, giới thiệu là phóng viên báo Pháp luật, cán bộ Cục Báo chí có thể giúp được bà Canh trong việc tranh chấp đất. Do gia đình trong diện bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhưng bà Canh chưa đồng ý phương án đền bù nên đã khiếu kiện nhiều năm và đang có mâu thuẫn, tranh chấp đất đai với gia đình ông Mai Văn Kiệm nên khi thấy Tuyên giới thiệu làm ở Báo Pháp luật Việt Nam lại là cán bộ Cục Báo chí, bà Canh rất tin tưởng “nhờ” Tuyên giúp.

Theo đó, Tuyên giả vờ thu thập thông tin, cầm của bà Canh 10 tờ đơn khiếu nại, sổ hộ khẩu, trích lục đất phô tô và hứa hẹn sẽ giúp bà đòi tiền đền bù và thắng trong tranh chấp đất. Tuyên yêu cầu bà Canh phải đưa tiền thù lao cho hắn để giải quyết công việc.

Bà Canh đã nhiều lần đưa tiền cho Tuyên với tổng số tiền là 27,5 triệu đồng. Cụ thể, vào tháng 6/2019, Tuyên nhận 2 lần tiền của bà Canh, một lần 5 triệu, một lần 2 triệu đồng. Tiếp đó, đến cuối tháng 8, đầu tháng 9/2019, Tuyên lại đòi thêm 5 triệu nữa...

Chân dung đối tượng Trịnh Ngọc Tuyên.

Sau nhiều lần giao nhận tiền, đến tháng 7/2020, thấy Tuyên vẫn chưa giúp được việc gì nên bà Canh rất sốt ruột. Chính vì vậy, khi Tuyên gọi điện đòi thêm 4 triệu đồng, bà Canh hỏi về tiến độ công việc. Tuyên vẫn leo lẻo: "U cứ yên tâm, con sẽ giúp u, chậm nhất là ngày 15/6 âm lịch năm 2020, ông Kiệm sẽ sẽ phải dỡ nhà để trả lại cho U". Tưởng thật, bà Canh lại tiếp tục gửi tiền cho Tuyên.

Sau khi nhận tiền, Tuyên không có bất cứ động thái gì để giúp đỡ bà Canh mà dùng toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Cho đến khi bị cơ quan công an phát hiện, triệu tập, đối tượng này mới thừa nhận không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì, cũng không quen biết ai để có thể tác động giúp đỡ bà Canh. Việc Tuyên hứa hẹn với bà Canh như vậy nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Tuyên vốn là đối tượng không nghề nghiệp, tốt nghiệp Đại học ở Huế ra, từng thử việc tại một cơ quan báo chí nhưng do không có khả năng làm việc nên không được ký hợp đồng. Từ đó, Tuyên về quê lang thang, rượu chè bê tha, đi đâu cũng "nổ" mình là nhà báo, có nhiều quan hệ để loè mọi người. Cũng nhờ mác nhà báo "rởm", Tuyên quen và có quan hệ yêu đương với một nữ Giám đốc công ty có trụ sở ở thị xã Nghi Sơn. Người này đã bao bọc, giúp đỡ Tuyên về kinh tế nên Tuyên càng có điều kiện thể hiện vai trò "nhà báo". Cho đến khi Tuyên bị bắt, người phụ nữ này vẫn không hay biết người yêu của mình là kẻ vô công rồi nghề, chuyên lừa đảo kiếm sống.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo những ai là nạn nhân của Trịnh Ngọc Tuyên, đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá để trình báo hoặc gặp điều tra viên Lê Huy Hùng, số điện thoại 088899345 để được giải quyết.

