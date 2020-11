Nguyên trụ trì chùa Phước Quang bị bắt: Từng được xác định không có dấu hiệu tội phạm

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 20:00 PM (GMT+7)

Theo tài liệu Dân Việt có được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long từng thụ lý tố cáo đối với Phạm Văn Cung, nguyên trụ trì chùa Phước Quang nhưng sau đó không khởi tố vụ án vì không có dấu hiệu tội phạm.

Liên quan đến vụ việc đối tượng Phạm Văn Cung, nguyên trụ trì chùa Phước Quang (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tài liệu Dân Việt có được, vụ việc này từng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý.

Bị can Phạm Văn Cung, nguyên trụ trì chùa Phước Quang bị bắt vì lừa đảo số tiền lớn.

Người trực tiếp giải quyết vụ việc này là thượng tá Huỳnh Văn Em – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, theo tài liệu, năm 2018, ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn (trú quận Thủ Đức, TP.HCM), bà B.T.N (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nộp đơn tố cáo Phạm Văn Cung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, lúc đó cơ quan này xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.

Không đồng tình với quyết định, ông Sơn bà N và một số nạn nhân khác tiếp tục gửi đơn tố cáo. Ngày 3/4/2019, thượng tá Huỳnh Văn Em ký quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm. Một ngày sau, ông Em ký văn bản yêu cầu những người tố cáo nộp các chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 2/5/2019, thượng tá Huỳnh Văn Em ký thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, văn bản này nêu rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn; B.T.N; T.T.A.H… tố Phạm Văn Cung vay mượn tiền từ năm 2012 đến 2018 với tổng số tiền là hơn 34,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn, một trong những người tố cáo trực tiếp Phạm Văn Cung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Ngày 18/9, bà H.T.Y (ngụ tỉnh Hưng Yên) nộp đơn tố cáo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tố cáo Phạm Văn Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn, bà B.T.N cũng nộp đơn về cơ quan này để yêu cầu điều tra, làm rõ. Ngoài nộp đơn tố cáo đến công an, các nạn nhân còn nộp đơn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật Giáo tỉnh Vĩnh Long.

Sau quá trình điều tra, ngày 26/11 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Cung, nguyên trụ trì chùa Phước Quang.

Trước đó, ngày 23/9, Hội đồng Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo chính thức cho Phạm Văn Cung hoàn tục, về gia thất và xóa tên trong danh sách tăng ni ở tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, cũng theo tài liệu, năm 2018, bà B.T.N có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi đến TAND huyện Tam Bình yêu cầu cấm xuất cảnh đối với Phạm Văn Cung. Sau đó, TAND huyện Tam Bình có quyết định cấm xuất cảnh đối với Cung. Tuy nhiên, ngày 6/3/2019, quyết định này đã được hủy bỏ.

Ở một diễn biến khác, sau khi Cung bị khởi tố, bắt tạm giam, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn, bà B.T.N cho biết, mình rất vui vì công lý đã được thực thi, là thành quả của mấy năm trời "vác đơn đi tố cáo".

"Chúng tôi đang kêu gọi thêm những nạn nhân khác và tập hợp thêm tài liệu, chứng cứ để gửi cho cơ quan công an. Trong quá trình đi tìm công lý, có những lúc như rơi vào tuyệt vọng nhưng cuối cùng kẻ lừa đảo cũng đã phải trả giá" – các nạn nhân chia sẻ.

Ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Cung - pháp danh là Đại đức Thích Phước Ngọc, 38 tuổi, ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, nguyên Trụ trì chùa Phước Quang, kiêm Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện phật giáo Suối nguồn tình thương để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo công an, ngày 18/9, tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.Y, ngụ tỉnh Hưng Yên bị đối tượng Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh xác định những thông tin tố giác của bà Y là đúng. ra, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân bị đối tượng Phạm Văn Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Văn Cung. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị những nạn nhân bị đối tượng trên lừa đảo liên hệ với Thượng tá Nguyễn Văn Phục – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long để phối hợp điều tra làm rõ vụ án.

Nguồn: https://danviet.vn/vu-nguyen-tru-tri-chua-phuoc-quang-bi-bat-tung-duoc-xac-dinh-khong-co-dau-hie...Nguồn: https://danviet.vn/vu-nguyen-tru-tri-chua-phuoc-quang-bi-bat-tung-duoc-xac-dinh-khong-co-dau-hieu-toi-pham-20201130154545793.htm