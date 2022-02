Nguyên nhân nữ sinh Hải Dương tử vong sau khi xin sang nhà bạn

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bước đầu làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc cháu N.A. đuối nước, tử vong.

Cháu N.T.N.A được tìm thấy trong tình trạng tử vong do đuối nước.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn sau khi xin phép đến nhà bạn, ngày 18/2, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình tìm thấy cháu N.T.N.A (SN 2004, học sinh lớp 12) trong tình trạng đã tử vong và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức hậu sự.

Theo vị lãnh đạo này, cơ quan công an đã tìm thấy chiếc điện thoại của cháu A. rơi trên bờ đê thuộc con dốc lên đê sông tại địa phận xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn. Tiếp tục tìm kiếm quanh khu vực và dưới lòng sông, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu A. cùng chiếc xe máy và một số tài sản khác vào khoảng 15h30 chiều 17/2.

“Quá trình điều tra, chúng tôi xác định cháu A. tử vong do tai nạn xe máy. Do chiếc điện thoại rơi trên bờ, ban đầu chúng tôi đánh giá có thể khi di chuyển trên đoạn đường đất sét để lên con dốc, cháu A. có người gọi điện thoại nên đã rút từ túi ra nghe. Do đường đất sét trơn trượt nên cháu A. mất lái dẫn tới tai nạn thương tâm này. Tuy nhiên, kết luận cụ thể phải chờ Công an thị xã Kinh Môn hoàn tất điều tra”, vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, tối 13/2, sau bữa cơm tối, cháu N.A. xin phép gia đình sang nhà bạn. Đến 20h cùng ngày, gia đình gọi điện, nhắn tin thì điện thoại của Ngọc Anh vẫn đổ chuông.

Khoảng hơn 22h, gia đình có gọi cháu N.A về thì điện thoại lúc này đã tắt máy, gia đình mất liên lạc với cháu từ đó.

Anh N.V.K (bố cháu N.A) chia sẻ, N.A. đang là lớp trưởng, học lớp 12 của trường Trung học phổ thông gần nhà. Bình thường cháu rất ngoan, đi học và về nhà đúng giờ. Trước khi mất tích, N.A. không có biểu hiện gì bất thường và cũng không có xích mích gì với gia đình.

