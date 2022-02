Cha nam sinh viên mất tích bí ẩn: “Tôi không nghĩ ra lý do gì cháu tự tử”

Như đã thông tin, chiều 11-2, Nghĩa một mình đi xe khách từ huyện Tây Sơn vào TP HCM để nhập học tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Khoảng 5 giờ sáng 12-2, sau khi đến bến xe Miền Đông, Nghĩa được một người đàn ông chở đi bằng xe máy, sau đó mất liên lạc với gia đình. Sáng 11-2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, chị họ của Nghĩa, đang sinh sống tại TP HCM) được gia đình nhờ đến bến xe Miền Đông đón Nghĩa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên lạc, tìm kiếm không được, chị Nhung đã có đơn trình báo Công an phường 26, quận Bình Thạnh về việc Nghĩa bị mất tích khi vào TP HCM nhập học. Đến sáng 15-2, thi thể Nghĩa được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM. Chiều 16-2, Công an TP HCM đã thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Văn Nghĩa là do tự tử. Còn nguyên nhân vì sao Nghĩa tự tử vẫn đang được làm rõ.