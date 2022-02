Nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn sau khi xin phép đến nhà bạn

Theo trình báo của gia đình, sau khi con gái xin phép đi đến nhà bạn thì tối cùng ngày đã bị mất liên lạc.

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh mất tích từ ngày 13/2.

Ngày 17/2, trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Kiên (trú thôn Phương Quất, xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho biết, gia đình đã trình báo Công an xã Lạc Long về việc con gái là cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2004 - học sinh lớp 12) mất liên lạc từ ngày 13/2.

Theo anh Kiên, tối 13/2, sau bữa cơm tối, cháu Ngọc Anh xin phép gia đình sang nhà bạn. Đến 20h cùng ngày, gia đình gọi điện, nhắn tin thì điện thoại của Ngọc Anh vẫn đổ chuông.

“Khoảng hơn 22h, tôi và mẹ cháu có gọi cháu về thì điện thoại lúc này đã tắt máy, gia đình mất liên lạc với cháu từ đó đến nay”, anh Kiên cho hay.

Anh Kiên chia sẻ, Ngọc Anh đang là lớp trưởng, học lớp 12 của trường Trung học phổ thông gần nhà. Bình thường cháu rất ngoan, đi học và về nhà đúng giờ. Trước khi mất tích, Ngọc Anh không có biểu hiện gì bất thường và cũng không có xích mích gì với gia đình.

“Cháu cũng không có mối quan hệ tình cảm với ai. Ở lớp cháu có chơi thân với một bạn nam. Tuy nhiên, bạn nam này cũng không rõ Ngọc Anh đi đâu, làm gì và cũng không liên lạc được với Ngọc Anh nhiều ngày qua”, anh Kiên nói.

Để tìm kiếm con gái, anh Kiên đã trình báo Công an xã Lạc Long đồng thời gia đình cũng đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, chiều 17/2, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an xã Lạc Long cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của gia đình anh Kiên về việc con gái là cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh mất tích từ ngày 13/2.

“Sau khi nhận trình báo, chúng tôi đã báo cáo Công an thị xã Kinh Môn và đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm cháu Ngọc Anh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có thêm thông tin gì về người mất tích”, vị lãnh đạo này nói.

Công an xã Lạc Long đề nghị người dân nếu nhìn thấy cháu Ngọc Anh ở đâu hay có thông tin gì về cháu, liên hệ với Công an xã Lạc Long theo số điện thoại 0978.811.955 - Đồng chí Chinh, Trưởng Công an xã Lạc Long hoặc bố cháu Ngọc Anh là anh Nguyễn Văn Kiên, số điện thoại 0862.539.558.

