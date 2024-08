Người phụ nữ tử vong dưới mương nước và kẻ thủ ác không ngờ (P1): Hiện trường không dấu vết

Theo trình báo của gia đình, chị Nguyễn Thị P dùng xe máy ra ngoài vào chiều 16/3/2024. Đến tối muộn không thấy về nên cả nhà đi tìm và phát hiện chị P đã tử vong dưới mương nước. Nghĩ chị P bị trượt chân ngã, ngạt nước chết nên gia đình nhanh chóng chuyển thi thể về nhà.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã lập tức có mặt, qua khám nghiệm xác định nạn nhân P tử vong do ngạt nước. Thời điểm ban đầu, khi kiểm tra hiện trường, công an nhận thấy nơi chị P được phát hiện là mương nước khá nông, từ trên đường xuống là bờ dốc thoai thoải.

Với chi tiết này, nhiều người cho rằng chị P trên đường đi làm có thể đã trượt chân và ngã xuống dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, tại vùng đầu nạn nhân công an ghi nhận hai vết thương. Khi so sánh vết thương này với hiện trường vụ án, cán bộ kỹ thuật hình sự cho rằng nếu chị P bị trượt chân ngã xuống nước thì không có vật cứng nào xung quanh có thể gây nên vết thương lớn như vậy trên vùng đầu.

Cùng thời điểm này, kết quả phân tích khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân dù bị ngạt nước nhưng trong phổi không có dịch nhầy. Như vậy có thể nhận định, chị P đã ngất bởi vết thương trên đầu trước khi nằm dưới mương nước.

Các giám định viên cũng chỉ ra rằng hai vết thương vùng đầu của chị P được gây ra bởi vật tày, cứng. Như thế, dấu hiệu của vụ án giết người dần dần lộ ra.

Theo trình bày của gia đình, khi đi chị P có mang theo điện thoại, cổ đeo dây chuyền. Tại thời điểm nạn nhân được phát hiện, chiếc xe máy còn nguyên nhưng mất chìa khóa, điện thoại và dây chuyền cũng không còn.

Hiện trường xảy ra vụ án là nơi vắng vẻ, chính vì thế thời điểm đầu tiên công an không thu được bất cứ dấu vết hay thông tin nào có giá trị. Đánh giá, việc chị P bị sát hại có thể xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng rà soát.

Chị P là người cầm nhiều dây "hụi" tại địa phương, qua xem xét sổ sách, công an nhận thấy có khá nhiều người còn nợ tiền nạn nhân. Tuy nhiên, khi xác minh những mối làm ăn này, lực lượng điều tra dường như đi vào ngõ cụt bởi tất cả những nghi vấn đều được loại trừ nhanh chóng.

Lúc này, các tổ trinh sát tiến hành dựng đường đi của chị P kể từ lúc rời nhà. Tất cả các camera dọc đường vào hiện trường vụ án đều được trích xuất. Công an cũng tìm ra hàng loạt xe ô tô di chuyển cùng cung đường, cùng khung giờ mà nạn nhân đã đi. Trong số đó đã xuất hiện những đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe đạp, đầu đội nón, đeo khẩu trang đi ra từ hướng hiện trường vụ án.

Với những hình ảnh mờ nhạt, ít ỏi, Công an Thanh Hóa vẫn chưa thể xác định được người phụ nữ này là ai, tại sao lại xuất hiện ở khu vực gần hiện trường vụ án vào thời điểm chị P bị sát hại.

Tiếp tục kiên trì rà soát, Công an Thanh Hóa thu được thêm nhiều hình ảnh khác, từ đây các anh dựng lên được hướng đi của người phụ nữ bí ẩn trên. Tới lúc này thêm một khó khăn lại ập đến. Do người phụ nữ kia không thể nhận diện, vì thế các mũi trinh sát gần như chẳng thu thập được thêm bất cứ thông tin nào.

Một nguồn tin của người dân cung cấp, vào chiều 16/3/2024, khi đang chăn trâu gần hiện trường, người này có nghe tiếng thét thất thanh của phụ nữ sau đó im bặt. Do nghĩ đó là tiếng của chủ vườn keo đến đuổi trâu, bò nên người này nhanh chóng "lùa" trâu của mình về.

Thông tin này thêm một lần nữa củng cố nhận định chị P đã bị đánh trước khi hung thủ kéo thi thể nạn nhân xuống nước.

