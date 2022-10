Người phụ nữ buôn gà và bịch ma túy "bí ẩn": Tin báo ẩn danh

Khi tiến hành kiểm tra hành chính, Công an phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ) phát hiện trong chiếc túi màu đen của người phụ nữ có một gói heroin và 11 viên ma túy tổng hợp… Lập tức, người phụ nữ này bị tạm giữ. Từ đây, một câu chuyện ly kỳ đã diễn ra.

Tin báo ẩn danh

Khoảng 8h ngày 26/5/2022, Công an phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia, người dân ẩn danh đã cung cấp một thông tin tố giác tội phạm.

Người này cho hay, thời gian gần đây tại khu vực xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) xuất hiện một đối tượng nữ giới, điều khiển xe máy màu trắng đen, chở theo lồng gà. Đối tượng này thường xuyên di chuyển từ cầu sắt Mường Thanh vào khu vực xã Thanh Luông trong khung giờ từ 11h-11h30 hằng ngày và có nhiều biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức, Công an phường Thanh Trường cử các trinh sát tiến hành rà soát, xác minh. Khoảng 11h ngày 26/5/2022, phát hiện người phụ nữ nghi vấn trên đi từ hướng xã Thanh Luông về phường Thành Trường, lực lượng công an đã ém quân, dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Công an phường Thanh Trường phát hiện trong túi đeo trước bụng của người phụ nữ này có 11 viên ma túy tổng hợp, 1 gói heroin. Ngay lập tức, công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này được xác định là Lường Thị T (SN 1975, trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ). Chị T khai nhận, sáng 26/5 đi bán gà cho một người phụ nữ có số điện thoại 0787.449.19x, còn số ma túy trong túi là do một người đàn ông không quen biết nhờ chuyển hộ.

Công an kiểm tra túi của chị T (ảnh tư liệu)

Những nghi vấn

Căn cứ vào tài liệu và lời khai ban đầu của T, Công an phường Thanh Trường đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an TP Điện Biên Phủ để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu, Công an TP Điện Biên Phủ ra quyết định tạm giữ hình sự với Lường Thị T về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy". Lúc này, công tác điều tra chuyên sâu được tiến hành.

Quá trình tiếp cận hồ sơ, xem xét lời khai ban đầu và làm việc với Lường Thị T, điều tra viên Công an TP Điện Biên Phủ bắt đầu nhận ra nhiều điểm bất thường, mâu thuẫn.

Với trách nhiệm và hướng suy đoán vô tội, các điều tra viên Công an TP Điện Biên Phủ đã nghiên cứu diễn biến vụ việc, đọc lại toàn bộ lời khai ban đầu của Lường Thị T và phát hiện có nhiều chi tiết mâu thuẫn trong động cơ, mục đích phạm tội của người này.

Thời điểm này, kết hợp với những nhận định, đánh giá khác, Công an TP Điện Biên Phủ cho rằng đây là vụ việc vô cùng phức tạp, không đơn giản như những gì đã diễn ra trước đó.

Để làm sáng tỏ những thắc mắc, các điều tra viên quyết định thuyết phục, động viên Lường Thị T. Khi làm việc, T tỏ ra rất hoang mang, sợ hãi và những mâu thuẫn với lời khai ban đầu cũng dần hiện ra rõ nét.

Lời khai

Diễn biến tâm lý của T càng khiến các điều tra viên cảm thấy những lời khai nhận tội ban đầu của người phụ nữ này trở nên "không chắc chắn". Sự mâu thuẫn về động cơ, mục đích phạm tội cũng lộ ra.

Sau một ngày thuyết phục, động viên, cuối cùng chị T đã thay đổi lời khai. T cho hay, sáng 26/5/2022, chị nhận được cuộc điện thoại từ số 0787.449.19x để đặt mua gà. Địa điểm giao hàng là ở khu vực xã Thanh Luông (huyện Điện Biên).

Khi tới nơi, chị T có nói chuyện qua điện thoại với chồng, lúc này người phụ nữ mua gà đứng bên tay trái, cách T khoảng một cánh tay.

Sau khi được động viên, chị T đã thay đổi lời khai ban đầu (ảnh tư liệu)

Do tay phải cầm gà, tay trái mở túi lấy điện thoại, chiếc túi đeo trước bụng bị vướng nên T đã gạt chiếc túi sang bên sườn trái.

Sau khi nghe điện thoại và giao dịch bán gà xong, người phụ nữ trên trả T số tiền 600.000 đồng. Sau đó, T cất điện thoại và bỏ tiền vào chiếc túi da đeo trước bụng rồi điều khiển xe đi về hướng TP Điện Biên Phủ.

Khi đến khu vực ngã ba hầm Đờ Cát, T bị tổ công tác Công an phường Thanh Trường yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì phát hiện gói ma túy trong túi của mình. Do hoảng sợ nên T đã khai báo không đúng tình tiết của vụ việc. Bản thân T không biết số ma túy trên là của ai và tại sao lại xuất hiện trong túi.

Với kinh nghiệm điều tra lâu năm, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Điện Biên linh cảm, đây là lời khai đúng của T. Trong vụ án này, nhiều khả năng T bị ai đó cố tình hãm hại.

Một cuộc xác minh được tiến hành với mong muốn tìm ra những mâu thuẫn đủ lớn trong cuộc sống của Lương Thị T. Kẻ thủ ác rất có thể đứng ẩn phía sau những xích mích, mâu thuẫn với nạn nhân này.

Tuy vậy, những thông tin ban đầu về chị T khiến các điều tra viên trở nên lúng túng. Bởi lẽ, người phụ nữ này rất thuần chất, ít quan hệ, giao du với bạn bè và chưa thể xác định được bất cứ mối "bất hòa" nào.

