Trả thù chuyện làm chứng trước toà, 5 cha con treo cổ 2 người hàng xóm

Thứ Sáu, ngày 11/02/2022 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 10/2, Thượng tá Hoàng Đức Thìn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa tổng kết chuyên án VX-1020G, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang để truy tố 5 bố con trong cùng một gia đình tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang về tội giết người.

Giàng Chẩn Diu cùng 4 người con trai

Vụ án mạng rúng động

Ngày 31/10/2020, Công an tỉnh Hà Giang nhận được báo cáo của Công an huyện Xín Mần, Hà Giang về việc tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần xảy ra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. 2 nạn nhân gồm ông Thào Seo Sáng (SN 1961) và anh Thào Seo Sì (SN 1990, là cháu ruột gọi ông Sáng là chú), cùng trú tại thôn Súng Sảng, chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng của ông Sáng.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Phòng PC02 phối hợp các cơ quan chức năng và Công an huyện Xín Mần tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra theo quy định.

Kết quả xác định, đây là vụ án giết nhiều người, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phải từ 2 người trở lên. Sau khi gây án, các đối tượng đã dựng hiện trường giả, treo cổ các nạn nhân lên xà nhà, xoá dấu vết, trốn khỏi hiện trường.

Căn cứ vào tính chất phức tạp của vụ án, nhận định nếu áp dụng các biện pháp điều tra theo tố tụng hình sự sẽ không có khả năng tìm ra hung thủ, ngày 2/11/2020, Công an tỉnh Hà Giang đã xác lập chuyên án truy xét VX-1020G, do Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang làm Trưởng ban chuyên án.

Ban chuyên án đã tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bao gồm cả việc nghiên cứu những phong tục, tập quán địa phương, các hủ tục mê tín dị đoan trong địa bàn xảy ra vụ án-một nguyên nhân không hiếm trong các vụ án mạng ở tỉnh vùng cao, biên giới này.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, các tử thi, Ban chuyên án đã xác định, 2 đầu dây thừng dùng để treo cổ 2 nạn nhân đều quăn lại, chứng tỏ trước đó đã được sử dụng vào dụng cụ gia đình. Về nhân thân, lai lịch của các nạn nhân, cả ông Thào Seo Sáng và anh Thào Seo Sì đều là người làm ăn lương thiện, ông Sáng còn trong diện hộ nghèo.

Người thân của nạn nhân cho biết, mới đây, anh Sì và bố đẻ (ông Dí) có mâu thuẫn với Giàng Chẩn Diu (SN 1969, người cùng thôn), Sì có dùng ống điếu vụt 3 phát vào đầu ông Diu vào cắn vào ngón tay ông này. Nguyên nhân là do năm 2012, nhà ông Diu có tranh chấp mảnh nương trồng lúa, ngô với gia đình anh Sùng Seo Tỷ ở cùng thôn, Diu đã nhiều lần doạ giết bố anh Tỷ.

Ngày 21/10/2020, TAND huyện Xín Mần, Hà Giang mở phiên toà dân sự tranh chấp đất đai, công bố lời khai của ông Thào Chính Dí (SN 1959, bố anh Sì), là nhân chứng của vụ án xác nhận mảnh nương tranh chấp thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Tỷ. Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã phán quyết, mảnh nương tranh chấp thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Tỷ, buộc ông Diu phải trả lại mảnh nương đang chiếm dụng cho anh Tỷ.

Sau khi phiên toà kết thúc, ông Diu có đe doạ: “Chúng mày cứ đợi đấy, chúng mày giỏi chúng mày cứ làm, tao giết hết chúng mày!”.

Một tuần sau phiên toà, khi ông Dí đang ngồi uống rượu tại nhà cùng em trai là Thào Seo Sáng và 1 người cùng thôn thì ông Diu cùng 2 con trai đến hỏi lý do tại sao ông Dí ra toà làm chứng để anh Tỷ tranh chấp đất nương với ông ta. Tại đây, ông Diu đã dùng ghế gỗ đập vào đầu ông Dí. Thấy ông Dí giơ tay lên đỡ, bố con ông Diu lao vào vật hàng xóm xuống nền nhà rồi đánh đấm.

Khi con trai nạn nhân là anh Sì chạy về nhà, bố con Diu quay sang đánh Sì thì bị anh này dùng ống điếu trong nhà đánh lại. Ông Diu chọc bàn tay vào miệng anh Sì thì bị Sì cắn gây thương tích. Vụ ẩu đả sau đó kết thúc do được mọi người chứng kiến can ngăn.

Tập trung xác minh về gia đình ông Giàng Chẩn Diu, Ban chuyên án phát hiện, ông này có 4 người con trai, hiện vẫn đang có mặt tại nhà, nhưng khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, dù tất cả làng xóm đều sang xem và giúp việc nhà nạn nhân, chỉ có 5 bố con ông Diu lại không ai có mặt.

Hàng xóm cũng cho biết, bố con ông Diu có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ, tránh gặp mặt người trong xóm. Bí mật kiểm tra nhà Diu, trinh sát phát hiện, chiếc vai bò dùng để cày bị mất 1 bên dây thừng để điều khiển trâu bò, bên còn lại có đặc điểm, chiều dài tương ứng với dây thừng dùng để treo cổ các nạn nhân ở hiện trường vụ án.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được sau 3 ngày điều tra, Ban chuyên án đã xác định, Giàng Chẩn Diu và 4 người con trai gồm: Giàng Seo Sèng (SN 1993), Giàng Seo Chớ (SN 1996), Giàng Seo Phàng (SN 1998) và Giàng Seo Phong (SN 2003) chính là thủ phạm giết ông Sáng và anh Sì.

Kế hoạch giết người tàn ác

Tuy nhiên, khi bị triệu tập đến CQĐT, cả 5 bố con Diu không khai nhận hành vi phạm tội, dù một số đối tượng đã bộc lộ tâm lý hoang mang, khai báo lộn xộn về thời gian. Áp dụng biện pháp “rung chà cá nhảy”, vụ án dần sáng tỏ sau khi 2 đối tượng Phàng, Phong bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội. 12 ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, CQĐT đã làm rõ vụ án, bắt khẩn cấp 5 đối tượng gây án.

Nội dung vụ án được làm rõ: Khoảng 22 giờ tối 30/10, con trai tên Sèng đến gặp Diu và nói: “Bố ạ, muốn có đất để làm ăn thì bố con ta phải thống nhất lại, giết bố con Dí, Sì đi, vì nó tranh chấp làm thu hẹp diện tích đất canh tác. Nếu không xử lý bây giờ, qua đời bố chắc các con không có khả năng tranh giành đất canh tác hiện nay”.

Nghe anh nêu ý kiến, Phàng hỏi “Có dám làm không anh?” thì Sèng đáp lại: “Muộn rồi, làm không ai biết đâu. Đến nhà nó nếu nó say rượu thì dùng dây thừng siết cổ chết và treo lên; nếu nó không say thì dùng gậy đập chết và treo cổ lên. Không được gây tiếng động cho hàng xóm biết mới an toàn”.

Thống nhất kế hoạch, Diu cầm theo 1 chiếc búa bổ củi; Sèng cầm theo đoạn dây thừng dài khoảng 4m, cùng các em sang nhà tìm ông Dí. Thấy nhà ông Dí khóa cửa, 5 bố con nhà Diu nhìn sang nhà ông Sáng thì thấy đèn chưa tắt, cửa khép hờ liền đột nhập vào tắt hết thiết bị chiếu sáng. Sau khi vô hiệu hóa hệ thống chiếu sáng, bố con nhà Diu dùng đèn của điện thoại di động soi thì thấy ông Sáng và Sì ngủ chung 1 giường, đã dùng dây thừng siết cổ 2 nạn nhân đến chết, treo lên xà nhà để tạo hiện trường giả, rồi ra về.

