Người phụ nữ bán bánh mì chém “đồng nghiệp”, trốn truy nã hơn 2 năm

Thứ Sáu, ngày 12/08/2022 10:15 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi chém người phụ nữ khác cùng bán bánh mì, lãnh án tù 2 năm, trong lúc được tại ngoại, Ngọc bỏ trốn…

Sáng 12/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ Trần Thị Kim Ngọc (SN SN 1976, cư trú khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ngọc có lệnh truy nã về tội danh bị kết án “Cố ý gây thương tích”.

Trần Thị Kim Ngọc tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, khoảng 16h30 ngày 19/12/2017, trong lúc đang bán bánh mì tại khu vực phà An Hòa, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Trần Thị Kim Ngọc và chị Lưu Thị Hồng Giang (SN 1978, cư trú tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn. Vì Ngọc cho rằng bà Giang tranh giành khách mua bánh mì của mình.

Ngọc và chị Giang xô xát đánh nhau. Trong lúc xô xát, Ngọc chạy lại xe bánh mì của mình lấy con dao bằng kim loại dài khoảng 21cm rồi quay lại đâm trúng vào tay chị Giang gây thương tích 16%.

Quá trình điều tra, Ngọc bị Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc được TAND TP Long Xuyên đưa ra xét xử và tuyên phạt Trần Thị Kim Ngọc 2 năm tù giam. Trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án, Ngọc bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 7/7/2020, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Kim Ngọc tội danh bị kết án “Cố ý gây thương tích”. Sau khi bỏ trốn, Ngọc đi nhiều nơi sinh sống, trốn truy nã của công an.

Cán bộ đang ghi lời khai của Trần Thị Kim Ngọc.

Khoảng 18h ngày 11/8/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ được Ngọc khi đang lẩn trốn tại khu vực ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Hiện người phụ nữ này đã được bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang để đưa đi chấp hành bản án theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-phu-nu-ban-banh-mi-chem-dong-nghiep-tron-truy-na-hon-2-nam-d56...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-phu-nu-ban-banh-mi-chem-dong-nghiep-tron-truy-na-hon-2-nam-d562038.html