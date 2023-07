Choáng với thủ đoạn "thao túng tâm lý" cụ bà 76 tuổi của "Công an rởm"

CAP Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Trịnh Thị L về việc mẹ chị là bà Nguyễn Thị Q. (76 tuổi) bị đối tượng giả danh Công an lừa mất số tiền 145 triệu đồng.

Theo trình báo của chị L, khoảng 11h, ngày 24-7 khi bà Q. đang ở nhà với cháu ngoại thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Người này tự xưng là "Thượng tá Công an Trần Thanh Sơn". Đối tượng giả danh nói rằng, vừa triệt phá một đường dây ma túy lớn và các đối tượng khai bà Q. có nhận tiền hoa hồng từ tổ chức này.

Biên lai chuyển tiền của cụ bà Nguyễn Thị Q cho các đối tượng lừa đảo ghi nội dung "Cho con rể mượn"

Các đối tượng dọa bà Q rằng hiện nay các đối tượng trong đường dây đang tìm bà để đòi lại số tiền đã chuyển. Kẻ mạo danh đe dọa đây là những đối tượng rất nguy hiểm, có thể khiến tính mạng bà Q bị nguy hiểm; đồng thời yêu cầu bà Q nộp lại số tiền đã nhận. Ngoài ra, các đối tượng còn nói để tránh mất tài sản vào tay những kẻ nguy hiểm này, bà phải chuyển tất cả tiền bạc cho Công an.

Mặc dù phủ nhận không nhận tiền của ai nhưng bà Q lúc đó cũng vô cùng hoảng sợ và lo lắng số tiền đang gửi ở ngân hàng sẽ bị chiếm đoạt nên bà đã làm theo những gì "Thượng tá Sơn" hướng dẫn.

Chiều 24-7, bà Q ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm 100 triệu đồng và chuyển ngay vào tài khoản có tên Tran Thanh Son. Chưa dừng lại ở đó, bà Q về nhà bán hết số vàng tích cóp được bấy lâu gửi tiếp 45 triệu đồng nữa. Đối tượng còn hướng dẫn bà Q ghi rõ "Chuyển cho con rể mượn".

Khi đi làm về, chị L thấy mẹ có vẻ mệt mỏi, lo lắng, cả buổi tối cứ ôm khư khư điện thoại đi vào đi ra, biểu hiện rất khác thường. Gặng hỏi mãi, cuối cùng bà Q. mới kéo con gái vào trong nhà vệ sinh, xả nước thật to rồi nói: “Nhà mình bây giờ bị lắp camera theo dõi khắp nơi, máy ghi âm cũng bị đặt mọi chỗ. Nói chuyện nhỏ thôi không bọn xã hội đen biết hết sẽ giết cả nhà”.

Bà Q. kể tiếp: "Thượng tá Sơn nói bọn buôn bán ma túy đã vây kín nhà mình và theo dõi mọi động tĩnh. Tình hình hiện nay rất nguy cấp. Tiền và vàng mẹ đã chuyển cho Công an bảo vệ nhưng còn tính mạng…". Đến lúc này, chị L. mới biết mẹ mình đã bị sập bẫy của "Công an rởm".

Đáng chú ý, sau khi lừa được số tiền lớn, chúng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa. Khi chị L. cầm máy và vạch mặt chúng, đối tượng còn thách thức chị L. đi trình báo cơ quan chức năng.

Dưới tác động của việc thao túng tâm lý, hiện tại bà Q không hề bận tâm đến số tiền đã mất mà lúc nào cũng ám ảnh có người đang theo dõi để làm hại mình. Bà không dám bước ra khỏi nhà vì cứ mở cửa là… thấy người theo dõi.

Đây là thủ đoạn không hề mới, cơ quan công an đã có nhiều biện pháp cảnh báo nhưng vẫn còn rất nhiều người mắc đặc biệt là nhóm đối tượng người cao tuổi. Cơ quan công an một lần nữa khuyến cáo các gia đình có người già cần thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các thành viên trong gia đình về việc nhóm đối tượng mạo danh cơ quan chức năng đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền, đọc mã OTP trong bất kỳ trường hợp nào.

