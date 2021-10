Bị phát hiện, kẻ trộm ở 1 trung tâm y tế đóng cửa phòng, "đợi" công an đến bắt

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 11:47 AM (GMT+7)

Sau khi trộm được tiền của nhân viên điều dưỡng, Thiện tiếp tục quay lại trung tâm y tế trộm điện thoại của bác sĩ thì bị bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thiện (25 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang) về trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 4 giờ ngày 19-9, Thiện lẻn vào vào Trung tâm Y tế TP Châu Đốc lấy trộm 2,6 triệu đồng của một nhân điều dưỡng rồi đem mua ma túy sử dụng.

Trưa 20-9, Thiện tiếp tục đột nhập vào Trung tâm Y tế TP Châu Đốc lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động của một bác sĩ.

Khi Thiện vừa định rời khỏi phòng bỏ trốn thì vị bác sĩ phát hiện và tri hô. Lúc này Thiện khóa cửa cố thủ trong phòng, sau đó công an đến bắt giữ.

