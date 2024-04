Người đàn ông chăn bò bị đâm chết giữa đường

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ngày 10/4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) vẫn đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm giết người xảy ra ở khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người đàn ông khoảng 35 tuổi, sinh sống bằng nghề nuôi bò tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát.

Rạng sáng cùng ngày, khi người đàn ông đang đẩy xe chở phân bò thì bị một đối tượng cầm dao đến tấn công khiến nạn nhân nằm gục bên đường. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết, Công an đã bắt được nghi phạm gây án mạng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]