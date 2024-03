Mâu thuẫn khi dự tiệc đám cưới, dùng dao sát hại hàng xóm

Khoảng 19h ngày 28/3, tại trước cửa nhà ông Đinh Văn Sáng (SN 1976), thôn Bản Khiếng, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình xảy ra vụ việc Hà Văn Phi qua lại to tiếng với ông Sáng. Ngay sau đó, đối tượng Phi đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Sáng, khiến ông này gục ngã xuống đất. Gây án xong, Phi bỏ trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan công an huyện Lộc Bình đầu thú. Còn ông Đinh Văn Sáng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hình minh họa.

Được biết, trước đó hai ông Sáng và Phi gặp nhau trong một đám cưới ở làng. Trong lúc uống rượu đã xảy ra lời qua tiếng lại, mẫu thuẫn cá nhân. Sau đó, đối tượng Phi đã tìm con dao nhọn, ngồi sẵn trước cửa gia đình ông Sáng để “giải quyết mẫu thuẫn”.

Ông Nông Văn Cao, Chủ tịch UBND xã Hữu Khánh xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm công tác đảm bảo an ninh trật tự trị an trên địa bàn, đồng thời tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện công an huyện Lộc Bình đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Phi để tiến hành điều tra về hành vi giết người.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]