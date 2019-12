Người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt giữa đường

Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 07:58 AM (GMT+7)

Nạn nhân là chủ một tiệm ăn tại TP. Đồng Xoài.

Ngày 13-12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong do cháy.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông bị lửa bao trùm, nằm bất động giữa một con đường tại khu phố Suối Đá (phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài).

Khi người dân hô hoán, cùng nhau dập được ngọn lửa thì người này đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Chí Tâm (32 tuổi, ngụ tại TP Đồng Xoài) và là chủ một tiệm ăn ở địa phương.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nguoi-dan-ong-boc-chay-ngun-ngut-giua-duong-877455.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nguoi-dan-ong-boc-chay-ngun-ngut-giua-duong-877455.html