Truy tìm danh tính nạn nhân cháy đen dưới hố công trình

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 20:11 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc một thi thể cháy đen được phát hiện dưới hố công trình, ngày 4/12, Công an TX Thuận An phát thông báo tìm tung tích nạn nhân.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường

Vào khoảng 14h30 ngày 03/12, người dân phát hiện 1 thi thể bị cháy đen tại nằm dưới hố công trình thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Nhận tin báo, Công an TX Thuận An phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường xác định, khám nghiệm tử thi xác định: thi thể cháy đen là nam giới (chưa rõ tung tích), mặc áo thun màu trắng ngà, quần jean, đi giày bata, trong túi quần có 361.000đ đã bị cháy xém. Bên cạnh thi thể có một chiếc quẹt gas, phát hiện 01 dấu vết giày dép đi từ hướng ngoài vào, không phát hiện hướng ra. Không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Nguyên nhân tử vong do bỏng, cháy, ngạt đường hô hấp.

Công an TX Thuận An thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm như trên vui lòng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Thuận An để phối hợp xử lý, làm rõ nguyên nhân sự việc.

