Người đàn bà “bỏ túi” gần 2 tỷ đồng của vợ chồng nhân tình

Không chỉ vi phạm pháp luật trong mối quan hệ ngoài vợ chồng với anh B, Dáng còn vay anh B. số tiền 1,2 tỷ đồng không trả và lừa đảo chiếm đoạt của vợ anh B. gần 700 triệu đồng.

Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Thị Dáng (SN 1974, trú tại xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, anh Ngô Xuân B (SN 1973, trú tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) quen Dáng và cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm. Năm 2011, qua quan hệ xã hội, Dáng tình cờ quen biết chị Lê Thị C (vợ anh B). Khi mới quen, chị C không biết Dáng có quan hệ tình cảm với chồng mình. Về phần Dáng, chị ta cũng không nói thật tên mình với chị C mà mạo tên là Hằng.

Đầu năm 2013, vợ chồng anh B và chị C xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh B gửi đơn ly hôn đến TAND huyện Đông Anh. Sự việc này cũng được anh B thông tin với Dáng. Nắm bắt được thông tin này và do cần tiền chi tiêu cá nhân, Dáng nảy sinh ý định lừa đảo chị C để chiếm đoạt tiền của chị.

Bị cáo Dáng tại phiên toà.

Dáng nói dối chị C rằng, mình có cháu tên Hoài, làm cán bộ TAND huyện Đông Anh nên có thể giúp chị C sau khi ly hôn sẽ được chia nhiều tài sản hơn chồng.

Ngoài ra, Dáng còn nói dối với chị C rằng, mình có quen biết anh Tuấn, là cán bộ địa chính huyện Đông Anh nên có thể giúp chị C mua đất thuộc dự án đấu thầu, đồng thời giúp chị C làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai thửa đất của chị C.

Năm 2013, khi bố chồng chị C mất, Dáng nhờ chị Phan Thị Hoài (SN 1989, trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, là cháu của Dáng) đến đám ma bố chị C để phúng viếng thay cho Dáng với lý do “Dì đang có quan hệ ngoài vợ chồng với anh B, cũng có quan hệ bạn bè với chị C nên tránh mặt không đến”. Sau đó, Dáng gọi điện cho chị C nói nội dung: Hoài là người chị C nhờ giải quyết việc gia đình sẽ đến phúng viếng đám ma bố chị C.

Nhằm tạo lòng tin với chị C, Dáng mua sim điện thoại rồi giả số điện thoại của cán bộ TAND huyện Đông Anh tên Hoài, và sử dụng nhắn tin yêu cầu chị C đưa tiền để giải quyết những việc chị C nhờ. Bằng thủ đoạn trên, Dáng đã thực hiện ba vụ lừa đảo để chiếm đoạt của chị C số tiền 680 triệu đồng.

Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 5/2014, chị C đã đưa cho Dáng 150 triệu đồng để nhờ Dáng giải quyết chuyện ly hôn cho mình. Nhận được tin nhắn của “Hoài”, chị C hỏi lại Dáng (tức “Hằng”) để xác nhận lại việc “Hoài” nhắn tin yêu cầu chuyển tiền thì Dáng xác nhận là đúng.

Sau khi đưa tiền cho Dáng, chị C chờ quá lâu không thấy Tòa án giải quyết chuyện ly hôn nên thắc mắc thì Dáng đã trả lại cho chị C 100 triệu đồng với lý do “đây là tiền của người phụ nữ có quan hệ bất chính với anh B bồi thường tuổi thanh xuân cho chị”.

Tháng 8/2014, sau thời gian chờ đợi quá lâu vẫn không thấy Tòa án giải quyết chuyện ly hôn, chị C đã đến TAND huyện Đông Anh để tìm "Hoài" thì mới biết mình bị lừa.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, chị C còn đưa tiền nhờ Dáng mua đất và làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh và chị C tiếp tục bị Dáng lừa chiếm đoạt tiền.

Cơ qua điều tra xác minh tại TAND huyện Đông Anh và cho thấy, có một cán bộ tên Phạm Thu Hoài (SN 1987, trú tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh). Nhưng cán bộ này khai, không quen ai tên Lê Thị C, hoặc Đoàn Thị Dáng, cũng không tiếp nhận giải quyết hồ sơ ly hôn nào liên quan đến người tên Lê Thị C. Chị Hoài cũng không có mối quan hệ gì với người tên Tuấn làm ở địa chính huyện Đông Anh.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2013, TAND huyện Đông Anh nhiều lần nhận đơn ly hôn, sau đó là đơn xin rút đơn ly hôn của anh Ngô Xuân B. TAND huyện Đông Anh đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn.

Quá trình tiến hành tố tụng, Toà án cũng không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động công vụ, đồng thời cũng không có cá nhân, tổ chức nào tác động, can thiệp hoạt động xét xử liên quan đến vụ án hôn nhân trên...

Đối với người tên Tuấn, quá trình điều tra xác định, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh có cán bộ tên Hoàng Anh Tuấn (SN 1984, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh). Anh Tuấn công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh từ tháng 10/2008 đến nay.

Cơ quan điều tra làm việc với anh Tuấn và anh Tuấn khai, từ trước đến nay, anh không có quan hệ với ai tên Đoàn Thị Dáng hoặc Lê Thị C. Năm 2013, anh Tuấn cũng không tham gia giải quyết hồ sơ đấu thầu đất tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh.

Quá trình giải quyết vụ án, anh Ngô Xuân B cung cấp tài liệu liên quan đến việc, Dáng vay anh số tiền 1,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, việc vay mượn số tiền trên là quan hệ dân sự nên không đề nghị giải quyết trong vụ án này và hướng dẫn anh B gửi đơn đến Toà án dân sự để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà, bị cáo Dáng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Dáng 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Dáng phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của bị hại là chị Lê Thị C theo quy định của pháp luật.

Trước khi gây ra vụ án này, tháng 11/2020, Dáng đã bị TAND huyện Đông Anh tuyên phạt 30 tháng tù cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

