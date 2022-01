Tạm giữ 3 nghi phạm lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt của các bị hại 10 tỉ đồng

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 14:06 PM (GMT+7)

Công an tạm giữ hình sự 3 nghi phạm lừa đảo bán xe máy cũ đắt tiền với giá rẻ, chiếm đoạt của hàng trăm bị hại lên đến 10 tỉ đồng.

Sáng 2-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Bá Thành (24 tuổi, ngụ xã Duy Sơn), Nguyễn Đức Thiên An (23 tuổi, ngụ xã Duy Sơn), Trương Đức Mạnh (22 tuổi, ngụ xã Duy Phước; cùng huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện nhiều người dùng tài khoản Zalo, Facebook đăng tải các bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ và dịch vụ cho vay online không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh gọn rồi yêu cầu nạn nhân đóng phí theo thoả thuận, sau đó chặn liên lạc.

Các nghi phạm (áo đen, từ trái sang phải) Thành, An, Mạnh bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CA Quảng Nam

Tiến hành rà soát, Công an huyện Duy Xuyên đã đưa Thành, An và Mạnh vào diện quản lý, theo dõi, đồng thời tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ.

Xác định những người này thuê một ngôi nhà ba tầng ở phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam), Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với Công an phường Cẩm An tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở.

Tại đây, Công an thu giữ một máy tính bàn, chín điện thoại di động, ba thẻ ATM cùng nhiều sim điện thoại (sim rác).

Căn cứ kết quả sao kê 10 tài khoản ngân hàng và lời khai của các nghi phạm, Công an xác định đường dây này hoạt động từ năm 2020 đến nay, đã chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền lên đến 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, những người này còn có hành vi giúp sức rửa tiền bẩn và bán tài khoản ngân hàng cho nhiều người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nhiều tỉnh, thành để hưởng hoa hồng thừ 8-20%.

Theo công an, nghi phạm Thành và An từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

