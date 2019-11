Ngủ dậy, gia chủ bàng hoàng phát hiện chiếc xe SH “không cánh mà bay”

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 17:59 PM (GMT+7)

Lợi dụng gia chủ ngủ say, Dương Đệ Hoàng đã đột nhập, trộm một xe máy SH mode trị giá khoảng 57 triệu đồng và 01 điện thoại SamSung J7 trị giá 7,5 triệu đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 26/10, lợi dụng gia đình chị Lê Thị Diệu Hoa (SN 1981) ở thôn Tương Trợ, xã Hưng Thủy ngủ say, kẻ gian đã đột nhập vào nhà trộm 01 xe máy SH mode màu trắng và chiế ĐTDĐ SamSung J7, tổng trị giá tài sản khoảng 64,5 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Ngay khi nhận tin báo của gia đình bị hại, Công an huyện Lệ Thủy đã tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích đối tượng. Với sự hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ của Công an TP.Huế, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, Công an huyện Lệ Thủy đã bắt giữ đối tượng Dương Đệ Hoàng (SN 1992) ở thôn Đoàn Kết, xã Hưng Thủy. Dương Đệ Hoàng là đối tượng đã có 02 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Dương Đệ Hoàng tại cơ quan điều tra.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Dương Đệ Hoàng về tội Trộm cắp tài sản.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành trao trả tang vật đối với bị hại của các vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, 8 phương tiện xe máy do nhóm đối tượng trộm tài sản gồm Nguyễn Phong Kỳ (SN 1990) và Nguyễn Phong Qúy (SN 1983), cùng trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh trực tiếp gây án tại địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh trao trả các bị hại.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình trao trả tang vật các vụ trộm xe máy các bị hại.

Trước đó, vào ngày 24/7, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TP.Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh tiến hành phá chuyên án trinh sát mang bí số 719-T, tiến hành bắt 2 đối tượng Nguyễn Phong Kỳ và Nguyễn Phong Qúy là thủ phạm gây ra 17 vụ trộm xe máy tại địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Ngay sau khi điều tra, làm rõ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bàn giao 3 xe máy là tang vật các vụ trộm cho Công an tỉnh Quảng Trị để trao trả cho các bị hại.