Nghịch tử sát hại mẹ dã man chỉ vì bị la rầy do sử dụng ma tuý

Chiều 17-2, Công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ “Giết người”, tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. Công an thị xã phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ đến ngay hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Nội dung vụ việc xảy ra lúc 14 giờ cùng ngày, bà N.T.C và Quốc đã xảy ra tranh cãi về việc Quốc thường xuyên sử dụng trái phép ma túy. Bị mẹ la mắng, Quốc tấn công bà C. Quốc lấy 1 thanh sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu, trán... rồi tiếp tục lấy một cái lưỡi liềm chém bà C, dùng kéo đâm cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại mẹ ruột, Quốc tự gây thương tích cho mình ở đầu và tay của mình. Một giờ sau, chồng bà C. là ông N.T.T. đi làm về phát hiện sự việc nên báo cơ quan Công an.

Quốc tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, Quốc đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột của mình. Hiện vụ việc Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

