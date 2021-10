Nghi ngờ vợ ngoại tình với sếp, chồng mua xăng đốt ô tô của “tình địch”

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với sếp trong công ty, nổi cơn ghen, Toàn mang xăng đốt ô tô của người này.

Ngày 17/10, Công an quận 7, TP.HCM đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, Toàn thấy vợ có biểu hiện lạ, nghi ngờ vợ có tình cảm với sếp trong công ty này âm thầm theo dõi.

Gần đây, thấy vợ buồn bã, không vui. Nghi ngờ do sếp của vợ gây ra nên Toàn nổi cơn ghen và nảy sinh ý định trả thù.

Toàn theo dõi và biết ô tô sếp của vợ thường đậu ở khu dân cư phường Phú Thuận, quận 7.

Ngày 13/10, Toàn mua xăng đổ lên ô tô, châm lửa đốt rồi bỏ đi. Chiếc xe cháy trơ khung và lan sang 1 ô tô đậu bên cạnh.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại khu vực để điều tra.

Toàn được xác định là nghi can gây ra vụ việc và bị mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận do ghen tuông, nghi vợ ngoại tình nên dẫn đến hành động trên.

