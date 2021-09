Trọng án từ việc bị nghi ngờ trêu vợ người khác

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 09:39 AM (GMT+7)

Cho rằng vợ mình thường xuyên bị một trong các đối tượng gây án trêu trọc, nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Hải Nam (SN 1988, trú tại 78B, Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), trong lúc thiếu kiềm chế đã gây hấn với nhóm đối tượng phần lớn đều là những kẻ có tiền án, tiền sự.

Liên quan đến vụ án, ngày 25/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai cho biết, đã điều tra, làm rõ. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi giết người.

Các đối tượng gồm Dương Văn Đức (SN 1983, ở tại tổ 15, phường Vĩnh Hưng), đối tượng có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Thế Long (SN 1978, HKTT và chỗ ở tại tổ 1, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) và Ngô Minh Hà (SN 1984, ở tại ngõ 233 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND quận Hoàng Mai xử 26 tháng tù giam.

Các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội Nguyễn Quốc Hùng (SN 1987, ở tại Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đang bỏ trốn.

Ngày 14/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, nhận tin báo về vụ trọng án xảy ra tại phường Vĩnh Hưng. Nạn nhân là anh Nguyễn Hải Nam, trú tại địa chỉ trên, bị thương tích nặng… Sau khi nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Cùng với việc thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đồng thời tiến hành trích xuất các camera, xác định được các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra xác định, trưa 13/8, Nguyễn Hải Nam đến nhà Dương Văn Tùng và Dương Văn Đức hút thuốc lào. Khi nhìn thấy Tùng và Đức đang nằm ngủ, Nam lại nghĩ rằng Tùng thường trêu vợ mình nên tức giận, cầm gậy vụt vào đầu Tùng nhưng không thương tích gì. Sau cú đánh, Tùng tỉnh dậy đã cùng với Đức đuổi Nam bỏ chạy về nhà. Từ đó, Đức phát sinh mâu thuẫn với Nam.

Chiều 14/8, Đức đến nhà Lương Văn Thành để đập gạch nền nhà của Thành nên có mang theo một chiếc búa. Khi Đức đến nhà Thành thì Thành rủ Đức và một số bạn bè sang Gia Lâm chơi. Thành đi cùng Nguyễn Công Cường; Đức đi cùng Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thế Long đi cùng với Ngô Minh Hà; Hòa (bạn xã hội của Thành) đi cùng 1 nam thanh niên là bạn của Hòa…

Khoảng 19h30 cùng ngày, nhóm 4 đối tượng gồm Đức, Hùng, Long, Hà từ Long Biên về. Khi đi đến đầu ngõ 196 Lĩnh Nam, Đức nhìn thấy Nguyễn Hải Nam đang ngồi trước vỉa hè cầm 1 gậy cao su dài nên nhớ Nam mới đánh anh trai của mình. Nghĩ vậy, Đức điều khiển xe máy đi lên nói với Hùng, Long, Hà: “Anh ơi, hình như thằng kia hôm trước đánh anh trai em”.

Sau đó cả nhóm quay xe máy chỗ ngã ba Lĩnh Nam – Vĩnh Hưng. Đức đổi vị trí điều khiển xe máy Wave màu xanh đen, BKS: 29F1 – 115.30 cho Hùng lái, Đức lấy chiếc búa đinh giắt ở sườn xe cầm ở tay phải.

Đức chỉ về phía trước ngõ 196 Lĩnh Nam có Nguyễn Hải Nam đang ngồi trên vỉa hè đầu ngõ. Cả nhóm đi xe máy đến chỗ Nam đang ngồi, Hùng dừng xe, Đức nhảy xuống cầm búa đinh đuổi Nam, một lúc sau Hà xuống xe đuổi theo Nam… Cả nhóm đuổi Nam chạy vào phố Vĩnh Hưng và hành hung anh Nam gây thương tích.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với: Dương Văn Đức, Nguyễn Thế Long, Ngô Minh Hà về tội “Giết người”; đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của Nguyễn Quốc Hùng.

Nguồn: https://cand.com.vn/Phap-luat/trong-an-tu-viec-bi-nghi-ngo-treu-vo-nguoi-khac-i629428/Nguồn: https://cand.com.vn/Phap-luat/trong-an-tu-viec-bi-nghi-ngo-treu-vo-nguoi-khac-i629428/