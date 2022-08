Nghi ngờ vợ không chung thủy, gã đàn ông xúi con trai gây tội ác kinh hoàng

Nghĩ vợ “vụng trộm” với hàng xóm, người chồng liền gọi điện cho con trai bày tỏ sự uất ức và muốn trả thù. Nghe lời bố, đứa con tức giận bắt xe từ Hà Nội về Thanh Hoá và xách dao đi gây án.

Án mạng trong đêm khuya

Đêm muộn ngày 16/9/2005, tại thôn 6, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là anh L.X.L. (45 tuổi). Anh L. bị sát hại khi đang ngủ trên giường, đối tượng mở cửa vào nhà dùng hung khí đâm làm anh bị trọng thương. Do vết thương quá nặng, sáng ngày 17/9, anh L. đã không qua khỏi.

Ngay trong đêm, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đến ngay hiện trường cùng Công an huyện Quảng Xương điều tra làm rõ. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hoạt động manh động, táo bạo, liều lĩnh gây hoang mang trong nhân dân nên Công an Thanh Hoá thành lập một Ban chuyên án (BCA) ngay sau đó.

Bước đầu, BCA nhận định, đối tượng phải là người ở gần nhà nạn nhân nên hiểu rõ quy luật sinh hoạt và có hận thù sâu sắc với nạn nhân. Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, BCA thấy nổi lên các nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của anh L. đó là: do tình ái hoặc do làm ăn kinh tế. Từ nhận định này, BCA đã cử các tổ công tác chia thành nhiều mũi, tiến hành xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, sau khi rà soát tất cả các mối quan hệ, các điều tra viên chưa tìm ra được bất cứ một manh mối nào.

Vụ án tưởng như bế tắc thì BCA nhận được nguồn tin của quần chúng cung cấp: L.H.C. (57 tuổi) ở thôn 2, xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương nghi vợ mình là P.T.T. (50 tuổi) có quan hệ bất chính với anh L. nên đã nhiều lần đánh vợ. Từ thông tin này, các trinh sát tập trung xác minh các thông tin liên quan đến C.

Giết người để "rửa nhục" cho bố

Qua đó, BCA nhận thấy, đêm xảy ra vụ án có người nhìn thấy L.T.C. - là con trai của L.H.C. có mặt ở địa phương. C. đang làm thuê cho một quán bia ở Hà Nội, vậy vì lý do gì vào đêm xảy ra án mạng C. lại xuất hiện ở địa phương rồi biến mất?

Từ nghi vấn này, một số cán bộ dày dặn kinh nghiệm được cử đi Hà Nội để xác minh về C.. Tại quán bia, nơi C. làm thuê, sổ chấm công ghi C. nghỉ vào ngày 17/9 chứ không phải đêm xảy ra vụ án 16/9. C. cho rằng, thời gian xảy ra vụ án, hắn chưa từng về Thanh Hóa, ngày 17/9, hắn xin nghỉ để đi chơi với bạn bè ở một số nơi. Các điều tra viên đã đi tất cả các nơi như trong lời khai của C. để xác minh và khẳng định, C. khai không đúng sự thật. Nhận thấy L.T.C. có dấu hiệu phạm tội, cơ quan điều tra đã triệu tập C. về Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ.

Tại đây, C. vẫn loanh quanh, tìm ra đủ thứ lý do để chối tội, nhưng cuối cùng, với biện pháp nghiệp vụ tinh thông và những chứng cứ thu thập được, C. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của y, vào ngày 9/9, C. đang làm ở quán bia thì nhận được điện thoại của bố là L.H.C.. Qua điện thoại, bố C. cho biết mẹ hắn có quan hệ tình ái với anh L.X.L. - một người ít hơn mẹ C. tới 5 tuổi nên bố hắn rất uất ức và muốn trả thù.

Nghe bố nói thế, C. rất tức giận và quyết tâm trả thù cho bố. Đêm hôm đó, C. ở Hà Nội về cùng với em trai là L.C.C. (16 tuổi) bàn kế hoạch sát hại anh L.. Sau khi bàn bạc, C. quay ra Hà Nội. Đến 6h chiều 16/9, hắn từ Hà Nội đón xe về nhà mang theo con dao để gây án. Khoảng 22h, C. về đến nhà rồi đi luôn xuống bếp.

Biết con về, bố C. xuống bếp tiếp để "lên dây cót" cho cậu con trai đi giết người tình của mẹ. Nhằm tăng sự liều lĩnh cho con, bố C. khóc lóc nói rằng: "Mẹ con quan hệ với thằng L. nên bố thấy uất ức vô cùng. Đây là nỗi nhục lớn nhất của người đàn ông nên bố không thể chịu được, nếu con không trả thù ngay để lâu có khi bố uất ức mà chết."

Như được tiếp thêm "dũng khí" từ bố, C. liền đến nhà nạn nhân. Đến nơi, y lén mở cửa vào giường vợ chồng anh L. ngủ. Trong ánh trăng lờ mờ, C. nhìn thấy anh L. đang nằm ngủ ngon lành. C. vén màn ra tay hành động. Sau khi gây án, C. được em trai chở ra QL 1A đón xe đi Hà Nội. Đến sáng hôm sau, y lại làm việc bình thường. Đồng thời, để che giấu hành tung đánh lạc hướng Công an, C. đã nhờ người chấm công ở quán bia, ghi ngày nghỉ là ngày 17 chứ không phải ngày 16/9.

Qua hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bố con L.H.C. và L.T.C. đã phải nhận bản án lần lượt là 18 và 16 năm tù.

