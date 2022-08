Con đường sa ngã của cựu trung uý công an "bán mình" cho ma tuý

Vì hám lợi, Nguyên - cựu trung uý công an buôn bán số ma tuý lớn. Tại phiên toà, bị cáo đã khóc, cúi đầu xin lỗi bố mẹ và người thân về hành vi sai trái của mình.

Con đường sa ngã

Lê những bước chân nặng trĩu, Nguyễn Đình Nguyên (32 tuổi), trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cùng đồng phạm là Hồ Quang Đồng (45 tuổi), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bước xuống xe thùng. Hai bị cáo được các cán bộ dẫn giải đưa vào phòng xử. Đôi mắt Nguyên như chùng lại, rưng rưng nước mắt khi thấy người thân mình đã có mặt từ sớm để tham dự phiên toà.

Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho tương lai của Nguyễn Đình Nguyên. Bởi bị cáo này từng là niềm hy vọng và tự hào của gia đình. Nhờ sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân, Nguyên đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ra trường Nguyên được phân công vào nhiều đơn vị khác nhau. Bằng sự nỗ lực, Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nguyên từng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của ngành, trong đó có danh hiệu Chiến sỹ vẻ vang.

Bị cáo Nguyên và Đồng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Nguyên được phân công về làm công an ở huyện miền núi Kỳ Sơn. Tuy nhiên, đến năm 2021, Nguyên viết đơn xin ra khỏi ngành công an. Cũng chính từ đây, cuộc đời của Nguyên bước sang một ngã rẽ khác. Ra khỏi ngành Nguyên hành nghề tự do để kiếm sống. Không vượt qua được cám dỗ nên Nguyên đã bán mình cho ma tuý. Cựu trung uý này cùng Đồng đã tham gia vào đường dây ma tuý lớn trên địa bàn. Và như một quy luật, Nguyên và Đồng bị bắt khi chuẩn bị giao dịch số lượng ma tuý lớn.

Nguyễn Đình Nguyên và Hồ Quang Đồng bị truy tố ra trước toà về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Ngoài ra, Đồng còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đứng trước bục khai báo, Nguyên trả lời rõ ràng từng câu hỏi của HĐXX. Đôi mắt của bị cáo nhiều lần ứa lệ khi nhắc đến quá trình phạm tội của mình. Theo bị cáo Nguyên, do có những sai phạm liên quan đến việc làm giấy tờ giả nên Nguyên đã ra khỏi ngành. Đó là cú sốc lớn khiến cho vợ con và người thân của Nguyên vô cùng buồn. Về động cơ phạm tội, bị cáo Nguyên cho biết vì áp lực cuộc sống và hám lợi nên đã sa ngã vào con đường buôn bán "cái chết trắng".

Bị cáo Nguyên cho biết gặp Đồng, người đàn ông vừa mãn hạn tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy tại một quán ăn đêm ở Tp.Vinh. Nguyên giới thiệu là công an ra khỏi ngành, biết nhiều mối bán ma túy, nếu Đồng có nhu cầu mua mặt hàng này thì liên hệ.

Tối 14/12/2021, Đồng gọi điện cho Nguyên đặt mua 2kg ketamine, hai bên chốt giá 600 triệu đồng, người mua trả trước một nửa. Nguyên liên hệ với một người đàn ông dân tộc Mông sát biên giới Việt - Lào mua 2kg ma túy, giá 540 triệu đồng.

Trưa ngày 17/12/2021, Nguyên nhận từ xe khách một bao tải khoai sọ thì bị Công an Tp.Vinh bắt giữ. Khám xét bao tải khoai sọ, công an thu gần 1,9kg ma túy. Từ lời khai của Nguyên, công an bắt giữ Đồng. Khám xét nơi ở của người đàn ông này, lực lượng chức năng thu giữ một viên ma túy tổng hợp.

Giá đắt phải trả

Bị cáo Nguyễn Đình Nguyên bật khóc, xin lỗi hội đồng xét xử, xin lỗi gia đình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội trở về thay đổi bản thân. Nhắc đến vợ và con bị cáo Nguyên bật khóc. “Bị cáo hối hận về hành vi của mình lắm. Sau khi ra khỏi ngành, không có công việc ổn định nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Cũng vì áp lực kinh tế vợ bị cáo đã bỏ công việc để vào Nam. Bị cáo cảm thấy có lỗi với vợ con lắm”, bị cáo Nguyên sụt sùi nói.

Có lẽ điều Nguyên cảm thấy buồn nhất là từ khi bị bắt vì ma tuý, vợ con chưa vào thăm. Đứng trước phiên toà, Nguyên tỏ ra ăn năn hối cải. Nguyên cúi người xuống xin lỗi HĐXX. Đồng thời cúi đầu xuống xin lỗi người thân của mình. “Con thành thật xin lỗi bố mẹ. Vì con mà gia đình phải khổ, tủi nhục. Con xin lỗi mọi người trong dòng họ,…”, bị cáo Nguyên khóc nức nở. Nghe những lời sám hối từ Nguyên, người thân tại phiên toà cũng không cầm được nước mắt.

Bị cáo Nguyên bật khóc gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Nguyên cho biết mình thấy hối hận vì sự thiếu rèn luyện của bản thân dẫn đến những vấp ngã liên tiếp. Vì những hành động của bị cáo mà khiến cho gia đình ly tán, vợ con phải khổ nhiều.

Bị cáo Đồng cũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng cho biết sau khi mãn hạn tù cũng kiếm cho mình công việc là tiếp thị sản phẩm. Tuy nhiên, do công việc khá khó khăn và rồi vướng vào ma tuý. Đồng cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về với gia đình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Hồ Quang Đồng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Đình Nguyên bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Nghe mức án nghiêm khắc của pháp luật dành cho mình, bị cáo Nguyên rưng rưng nước mắt. Bản án này là cái giá quá đắt mà Nguyên phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bản án lương tâm đối với Nguyên lúc này còn đáng sợ hơn gấp bội phần…

