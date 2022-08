“Sát thủ” tuổi 16 và nỗi đau của cha mẹ

Thứ Hai, ngày 15/08/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chiều tối muộn 4-8, trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn sáng đèn. Bên ngoài, một cặp vợ chồng khắc khổ ngồi đợi để nhìn con lần nữa trước khi con bị đưa vào Trại tạm giam.

Cặp vợ chồng này là bố mẹ của Lê Hữu Hiệu, sinh ngày 31-10-2006, trú ở xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội – là 1 trong 2 đối tượng sát hại bà Phan Thị B, sinh năm 1957, chủ cửa hàng phế liệu tại Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh vào tối 2-8 gây xôn xao dư luận. Hai vợ chồng lam lũ, già hơn nhiều so với tuổi của 39 của mình, bật khóc khi tôi hỏi chuyện về đứa con bất trị đang bị khóa tay ngồi ở phía trong.

Vàng Văn Nghị khai nhận hành vi phạm tội

Án mạng lúc chập tối

CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là lần đầu tiên hai đối tượng vị thành niên gây ra vụ cướp, giết có tính chất côn đồ như vậy trên địa bàn. Với hiện trường nạn nhân bị sát hại bởi 12 vết đâm chém khác nhau, bị lôi từ ngoài vào trong nhà để che giấu, sau đó mới lục soát tài sản khiến mọi người nghĩ thủ ác là những kẻ máu lạnh, côn đồ, hung hãn, có nhiều tiền án, tiền sự, chứ ít ai tưởng tượng nổi cả hai sát nhân đều chưa tròn 16 tuổi. Tuy nhiên, khi bắt giữ, đưa chúng về trụ sở, điều khiến các trinh sát, điều tra viên ngạc nhiên hơn, là chúng lạnh lùng, bình tĩnh miêu tả lại vụ giết người mà không chút lo sợ, vấp váp.

Bà B và chồng là ông Nguyễn Văn C quê ở xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội, thuê nhà để tập kết phế liệu. Hàng ngày, hai ông bà đi thu mua phế liệu rồi bán lại để kiếm sống. Cũng chính vì mặt hàng phế liệu, lời lãi không được bao nhiêu, lại dễ bốc mùi, bụi bặm nên hai ông bà thuê cửa hàng ở khu vực cánh đồng, giáp đường cao tốc, dân cư thưa thớt, chỉ có vài hộ nuôi gà ở xa hiện trường. Thời gian xảy ra vụ án vào lúc chập tối, ít người qua lại, nên không có nhân chứng trực tiếp.

Từ các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng xác định, khoảng 16-17h cùng ngày, có hai thanh niên lảng vảng quanh khu vực cửa hàng của nạn nhân. Đến khoảng hơn 19h, hai đối tượng trên đi về phía đường cao tốc. Lần theo dấu vết đối tượng, lực lượng chức năng đã thu được 2 chiếc áo vứt ở hai bên đường cao tốc, trong đó, chiếc áo của chồng nạn nhân được dùng để bọc một con dao dính máu; còn lại một chiếc áo của đối tượng. Lực lượng chức năng xác định, đối tượng đã thay áo nhằm tránh bị phát hiện nên đã rà soát các cửa hàng bán quần áo trong địa bàn và phát hiện 2 thanh niên vào cửa hàng ở khu Đại Thượng mua 2 bộ quần áo, sau đó đến nhà nghỉ Hương Lan thuê phòng để tắm giặt, thay đồ. Khám xét nhà nghỉ, lực lượng chức năng thu 2 quần đùi của đối tượng. Lần theo dấu vết của chúng, lực lượng chức năng phát hiện sau khi rời nhà nghỉ, chúng mua 2 điện thoại sau đó đi xe ôm lên đường cao tốc rồi bắt xe đi Lai Châu.

Khoảng 8h sáng 3-8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 2 kẻ thủ ác khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Đông Phong, TP Lai Châu. Như vậy, sau chưa đầy 10 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ hai đối tượng an toàn.

Qua đấu tranh khai thác, ban đầu, đối tượng khai tên và địa chỉ giả. Khi các trinh sát về tận nơi xác minh, mới xác định được đối tượng tên thật là Vàng Văn Nghị, sinh ngày 20-9-2006. Theo lời khai của Nghị thì hắn từ quê xuống Bắc Ninh làm thuê từ năm 2021, lấy tên là Thanh, sinh năm 2003 để đủ tuổi đi làm và để “nếu xảy ra việc gì” không ai biết hắn là ai. Sau một thời gian làm việc ở Bắc Ninh, Nghị sang làm cho một tốp thợ ở Hưng Yên nên quen biết với Hiệu vì Hiệu đang “dạt” tại một công trường ở Hưng Yên. Theo đó, từ ngày 22-7, cả hai từ Hưng Yên về Bắc Ninh để làm thợ xây, trú tại lán xây dựng khu đô thị Mạnh Đức, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn (gần hiện trường), đến tối 2-8 thì gây án.

Do không có tiền ăn chơi nên 2 đối tượng bàn nhau đi cướp xe máy. Theo đó, chúng chuẩn dao nhọn cho vào ba lô đi dọc quốc lộ để tìm cơ hội cướp. Suốt gần 3 ngày từ 31-7 đến 2-8, chúng tìm cách cướp xe máy nhưng chưa được, đến chiều tối 2-8, chúng đi qua cửa hàng phế liệu của vợ chồng bà B nên nảy sinh ý định sát hại bà B để cướp tài sản. Hai đối tượng bàn nhau cho gạch, cát vào bao tải, đến cửa hàng mua phế liệu của bà B để giả vờ bán sắt. Lợi dụng lúc bà B không để ý, hai đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tội ác bắt nguồn từ games online

Tối 4-8, tại phòng làm việc của Công an Bắc Ninh, Vàng Văn Nghị ăn bánh mỳ ngon lành để chuẩn bị cho “chuyến đi” vào trại tạm giam. Nhìn gã thanh niên đen thui, lì lợm, mắt trắng môi thâm ngồi nhai bánh mỳ, tôi không thể hình dung hắn ta chưa tròn 16 tuổi. Cho đến tận thời điểm ấy – tức là đã gây ra vụ giết người 2 ngày đêm nhưng có vẻ Nghị chưa hối hận về hành vi của mình. Hắn khai rành rẽ những gì đã gây ra, đồng thời cũng rất biết im lặng khi điều tra viên hỏi những câu hỏi để làm rõ tội danh. Nghị cho biết, nhà hắn có 3 anh em trai, hắn là con út. “Cháu học hết lớp 8, bỏ học rồi đi học sửa xe máy. Năm 2021 cháu về Bắc Ninh làm thợ. Cháu không nghiện ngập gì…” - Nghị leo lẻo nói.

Khác với vẻ lỳ lợm của Nghị, lúc mới bị bắt, Lê Hữu Hiệu cũng tỏ ra “anh hùng” khi rành rẽ khai nhận tội lỗi và cũng nói rằng, lúc ra tay với nạn nhân “không thấy sợ” vì cũng giống như các trò chơi trong games. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, nỗi ám ảnh về cái chết của nạn nhân đã khiến gã cướp “nhí” này run sợ, khóc lóc. Bản thân Hiệu nghiện games từ bé nên hay bỏ nhà đi chơi, sau đó bỏ học sớm, lang thang. Không có tiền chơi nên khi Nghị rủ đi cướp, hắn đã đồng ý.

Mẹ của Nghị - chị Phùng Thị H – dáng người yếu, khắc khổ, mặc chiếc áo chống nắng lọt thỏm ngồi viết hơn 2 trang giấy trình bày hoàn cảnh với nét chữ nguệch ngoạc của người ít học. Chị cho biết, hai vợ chồng cùng tuổi, có 3 đứa con trai, Hiệu là con đầu. “Vợ chồng em mải làm ăn. Hằng ngày em đi bưng bê, phục vụ ở quán ăn, còn chồng đi làm thuê nên cũng không có điều kiện chăm sóc con nhiều. Lúc cháu học lớp 6 bắt đầu có biểu hiện mê games nặng, thường xuyên bỏ học để chơi, bố cháu dạy dỗ nhiều lần nhưng không hiệu quả” – chị H cho biết.

Còn bố của Hiệu cũng mới 39 tuổi nhưng hói đầu, khắc khổ, nhìn già như đã quá 50. Người đàn ông này cho biết, sáng 3-8, hai vợ chồng đọc báo, nhìn ảnh chụp thì nhận ra con trai mình gây tội ác. “Vợ chồng em đau lắm, không biết phải làm thế nào. Nuôi con ai cũng muốn nó tử tế, không ngờ…” – anh lấy tay quệt nước mắt.

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/sat-thu-tuoi-16-va-noi-dau-cua-cha-me-i663067/Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/sat-thu-tuoi-16-va-noi-dau-cua-cha-me-i663067/