Xác chết trên đồi vắng: Cuộc trốn chạy "tinh quái"

Việc xác định được nhân thân người xấu số đã giúp Công an tỉnh Thái Nguyên lần ra nút thắt đầu tiên của vụ án. Với những thông tin thu thập từ hiện trường và gia đình nạn nhân cung cấp, các điều tra viên cho rằng đây là vụ án giết người để cướp tài sản.

Sàng lọc

Vào thời điểm ban đầu, khi phát hiện ra thi thể ông S nằm chết trên đồi cây, Công an tỉnh Thái Nguyên mới chỉ xác định được người này dường như bị siết cổ, tuy vậy xung quanh hiện trường không tìm thấy hung khí, tang vật gây án.

Khi tiến hành phát quang cây cỏ xung quanh, các trinh sát đã phát hiện đôi giầy nạn nhân S hay đi, gần đấy có đoạn dây điện. Đoạn dây điện này đã củng cố thêm nghi vấn về việc ông S bị sát hại bằng cách siết cổ. Lý do để đi tới nhận định trên là ở khu vực vườn cây này không có các hệ thống điện, việc một đoạn dây điện được vứt tại đây chắc hẳn phải có "vấn đề".

Sau này, khi nhân thân nạn nhân được làm rõ, những bằng chứng cho thấy ông S bị giết để cướp tài sản ngày càng rõ ràng.

Ông S hành nghề xe ôm, theo một vài nhân chứng, ngày 2/9 họ vẫn gặp ông này đi làm, sau hôm đó thì chẳng thấy ông S ở đâu.

Các trinh sát của Công an tỉnh Thái Nguyên tập trung lực lượng để tiến hành rà soát, sàng lọc. Các anh chú ý đến nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự về tội danh cướp, giết người, nhóm nghiện ma túy, thậm chí cả những người đang uống thuốc cai nghiện trên địa bàn.

Quá trình rà soát hàng trăm đối tượng nhưng cũng chẳng đem lại kết quả khả quan. Song song với đó, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho truy tìm chiếc điện thoại và xe máy của ông S được cho là đã bị cướp đi, đây sẽ là manh mối quan trọng để lần ra hung thủ.

Mâu thuẫn

Sau nhiều giờ truy tìm, cuối cùng các trinh sát cũng thấy chiếc điện thoại hiệu Vio của ông S tại một cửa hàng cầm đồ. Chủ cửa hàng cho hay, ngày 1/9 có người đã đến bán chiếc điện thoại này. Khi được miêu tả thì chủ cửa hàng cũng chỉ nhớ láng máng đó là người trẻ tuổi, nam giới, còn lại không cung cấp được thông tin gì thêm.

Cùng thời điểm, các trinh sát báo về có một chiếc xe máy hiệu Yamaha màu trắng với đặc điểm trùng khớp xe của nạn nhân S cũng đã bị cầm cố trong trạng thái mất biển kiểm soát.

Khi tiếp cận người cầm xe, các trinh sát được biết, nhiều ngày trước có đối tượng tên là Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) mang chiếc xe trên đến.

Lúc này, chiếc xe đã bị tháo biển số, Tuấn có trình bày đây là xe người nhà, khi cầm cố sợ ảnh hưởng "tên tuổi" nên tháo biển số đi.

Đến lúc này, một mâu thuẫn lại nổi lên, trước đó, một vài nhân chứng cho biết, ông S vẫn đi làm vào ngày 2/9. Thế nhưng, chủ cửa hàng cầm đồ lại khẳng định chiếc điện thoại được đem đến bán vào ngày 1/9, còn người cầm cố xe máy thì không nhớ được chính xác ngày.

Sự mâu thuẫn này khiến các điều tra viên phải đặt ra nhiều câu hỏi, liệu lời khai về việc nhìn thấy ông S ngày 2/9 có chính xác hay không? Liệu có phải chính ông S đã mang chiếc điện thoại của mình đi bán?

Bản thân ông S là người hiền lành, không chơi bời, không dính dáng đến ma túy, công việc hiện tại và lương hưu đủ sống thì rất khó để phải đem điện thoại đi bán. Để giải quyết khúc mắc ấy, công an đã mời cả hai người cầm cố xe máy và mua điện thoại lên làm việc.

Khi các điều tra viên đưa hình ảnh của nghi phạm Tuấn ra, cả hai người này đều xác nhận rất giống với đối tượng đến bán điện thoại và cầm cố xe máy. Từ đây, đối tượng Tuấn rơi vào tầm ngắm.

Tội ác của kẻ nghiện

Tuấn vốn là con nghiện ma túy lâu năm, gã không có công ăn việc làm ổn định. Trong quá khứ, Tuấn từng bị 3 tiền án về các tội danh trộm cắp, ma túy và lừa đảo. Về cơ bản đây là đối tượng bất hảo, nhân thân rất xấu.

Khi công an tìm đến nhà, Tuấn đã không còn ở đây. Thật bất ngờ, qua xác minh các anh được biết Tuấn mới xin vào cai nghiện tự nguyện tại 1 trung tâm cai nghiện ở TP Thái Nguyên.

Việc Tuấn bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, có ý thức tới mức xin đi cai nghiện tự nguyện là điều vô cùng kỳ lạ. Các điều tra viên đánh giá đây có thể là âm mưu của đối tượng hòng tạo ra bằng chứng ngoại phạm về hành vi phạm pháp của mình.

Sau khi củng cố các chứng cứ, hồ sơ, Công an Thái Nguyên đã vào trung tâm cai nghiện để bắt giữ Tuấn trước sự ngỡ ngàng của gã.

Ban đầu, Tuấn rất ráo hoảnh, đưa ra nhiều lý do, bằng chứng để cho thấy mình ngoại phạm và không liên quan đến cái chết của ông S.

Thế nhưng, với các điều tra viên, những bằng chứng, tài liệu các anh thu thập được đã "rõ như ban ngày" khiến Tuấn không thể cứ "thích" là cãi.

Sự chắc chắn trong những lập luận của điều tra viên cuối cùng khiến Tuấn không thể trụ vững, gã nhận tội.

Theo đó, vào ngày 28/8 Tuấn có đi xe ôm của ông S và xin số điện thoại. Ngày 1/9, do cần tiền chi tiêu, Tuấn nghĩ tới việc cướp tài sản và hắn chọn ông S làm "con mồi".

Tuấn gọi điện thuê ông S chở đến xóm 10 xã Quyết Thắng (TP Thái Nguyên). Khi đi, gã cầm theo 1 đoạn dây điện. Xe tới khu vực vườn cây của Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thấy vắng vẻ Tuấn yêu cầu ông S dừng lại để gã gọi điện thoại.

Lợi dụng lúc ông S mất cảnh giác, Tuấn lấy sợi dây điện ra bất ngờ siết cổ người lái xe ôm già cho đến khi ông này tử vong.

Biết nạn nhân đã chết, Tuấn lấy điện thoại, xe máy của ông S và bỏ đi. Số tài sản này gã cầm cố, bán lấy tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Là tên nghiện ma túy nặng, khi gây án, Tuấn đã tính toán rất kỹ lưỡng với hi vọng sẽ "đánh lạc hướng" được công an. Thế nhưng, dù có lọc lõi đến đâu thì tội ác của Tuấn cũng bị các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên lật tẩy, bắt gã phải trả một cái giá "xứng đáng".

