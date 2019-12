Nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc định xuất cảnh sau khi gây án

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nghi can người Hàn Quốc sát hại cả gia đình đồng hương từng theo học một trường nha khoa ở Philippines, nhưng không thể lấy được chứng chỉ hành nghề nha sĩ. Sau đó, anh ta nhập cảnh vào Việt Nam làm ở quán bar và đang chuẩn bị tiếp tục thi để lấy bằng nha sĩ thì gây ra vụ án mạng, cướp tài sản gây sự chú ý lớn của dư luận.

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết thêm một số thông tin liên quan đến vụ án mạng do nghi can Lee Hyeongwon (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), là người đã sát hại cả gia đình người Hàn Quốc, cướp tài sản rồi đốt xe ô tô phi tang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo đó, trước khi gây án, nghi can Lee Hyeongwon học tập tại một trường nha khoa ở Philippines. Nhưng sau đó nghi can không thể lấy chứng chỉ hành nghề nha sĩ. Thời gian sau, Lee Hyeongwon nhập cảnh từ Philippines vào Việt Nam thuê phòng trọ sống ở quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hình ảnh nghi can Lee Hyeongwon qua camera an ninh...

Trong thời gian này, Lee Hyeongwon làm việc cho một quán bar và tiếp tục thi lấy chứng chỉ nha sĩ tại TP Hồ Chí Minh. Do không có tiền nên Lee Hyeongwon sống chung với một số người khác để học tập và chờ lấy chứng chỉ.

Theo khai báo của Lee Hyeongwon, mục đích sát hại cả gia đình bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là cướp tài sản. Tuy nhiên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang làm rõ động cơ gây án của nghi can này, bởi vụ án mạng này có nghi vấn liên quan đến mâu thuẫn kinh doanh của gia đình nạn nhân.

Theo đó, Lee Hyeongwon sang Việt Nam từ khoảng 4 năm trước đây và thường lưu trú ở quận 1. Thông qua các mối quan hệ với cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, Lee Hyeongwon có quen biết với gia đình bà Jung Young Sook nhưng không thân thiết.

Ngày 1-11, Lee Hyeongwon từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam và dự kiến sẽ xuất cảnh ngay sau khi gây án. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lee Hyeongwon đã dò la tin tức và các thông tin về gia đình nạn nhân.

Khoảng 6 giờ trước khi gây án, Lee Hyeongwon đã nghiên cứu kỹ căn nhà của nạn nhân và cả khu vực xung quanh ở nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7. Sau đó, Lee Hyeongwon mới quyết định ra tay.

... và lúc bị bắt giữ.

Rạng sáng 21-12, Lee Hyeongwon đeo khẩu trang bịt mặt trèo vào nhà bà Sook. Nhưng khi Lee Hyeongwon vừa vào phòng ngủ ở tầng 2 thì bị bà Jung Young Sook phát hiện nên Lee Hyeongwon liền dùng dao đâm bà này tử vong tại chỗ. Riêng chồng bà này là ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị Lee Hyeongwon đâm trên giường gây thương tích nặng.

Người con gái 16 tuổi của hai vợ chồng phát hiện chạy lên tầng 4 thì Lee Hyeongwon đuổi theo. Khi bắt kịp, Lee Hyeongwon đâm uy hiếp và yêu cầu cô gái quay lại phòng ngủ để lấy tài sản đưa cho mình. Hoảng sợ nên cô gái quay lại phòng lấy khoảng 3 triệu đưa cho Lee Hyeongwon. Lợi dụng lúc Lee Hyeongwon không để ý, thiếu nữ 16 tuổi liền bỏ chạy…

Chưa dừng lại, Lee Hyeongwon tiếp tục tiến hành đục két sắt lấy tài sản, nhưng không được nên đã cướp một túi xách cùng 4 điện thoại và 1 số giấy tờ trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông Yong rồi xuống cướp luôn chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark của gia đình nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó nghi can đã chạy chiếc xe này đến bãi đất trống bên hông cầu Thủ Thiêm, quận 2, cách nhà nạn nhân chừng 10 km rồi đốt xe cháy rụi để phi tang.

Sau khi vụ án mạng được người dân cấp báo, Cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc. Theo đó, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Công an 24 quận, huyện xác lập chuyên án đấu tranh, bằng mọi giá phải bắt được hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp cộng với sự phối hợp của nhiều lực lượng phòng ban của Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, ngày 25-12, Ban chuyên án đã lần ra manh mối và bắt giữ Lee Hyeongwon trong một khách sạn ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ được nghi can sau 4 ngày phát hiện vụ án là kết quả của sự tập trung chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, cùng các sở, ngành, 24 quận huyện trên địa bàn, Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh, lực lượng An ninh cửa khẩu và An ninh hàng không Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Thong-tin-moi-ve-vu-sat-hai-ca-gia-dinh-nguoi-Han-Quoc-tai-Sai-Go...Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Thong-tin-moi-ve-vu-sat-hai-ca-gia-dinh-nguoi-Han-Quoc-tai-Sai-Gon-575766/