Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị bắt tại TP.HCM

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 09:55 AM (GMT+7)

Nghi can cướp ngân hàng ở tỉnh Đồng Nai bị bắt khi đang lẩn trốn trong phòng trọ ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Chiều 1-12, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM bắt giữ nghi can cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghi can được xác định là Mai Quốc Bình (SN 1999, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM).

Nghi can Bình bị bắt giữ tại phòng trọ ở quận Gò Vấp

Bước đầu xác định Bình lên kế hoạch từ Gò Vấp đến tỉnh Đồng Nai cướp ngân hàng. Tuy nhiên, do không cướp được tiền nên nghi can này quay lại phòng trọ ở quận Gò Vấp lẩn trốn thì bị bắt giữ.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 16 giờ ngày 26-11, Bình đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt rồi điều khiển xe máy đến Phòng Giao dịch Hóa An - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Đồng Nai trên Quốc lộ 1K, phường Hóa An, TP Biên Hòa. Đến nơi, đối tượng mang balo đi vào bên trong rồi lớn tiếng dọa: "Lựu đạn đây".

Nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bình lục lọi khắp nơi nhưng không lấy được tài sản. Bảo vệ ngân hàng phát hiện ngăn lại thì Bình dùng dao uy hiếp rồi lao lên xe máy tẩu thoát.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định Phòng Giao dịch Agribank không mất tiền và tài sản.

Quá trình điều tra và trích xuất hình ảnh từ camera, công an xác định Bình sau khi gây án đã lẩn trốn tại một căn phòng trọ trên địa bàn quận Gò Vấp.

