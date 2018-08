Nghi án nữ chủ nhà nghỉ bị sát hại dã man ở Hải Phòng

Thứ Tư, ngày 15/08/2018 07:51 AM (GMT+7)

Hải Phòng Sự kiện:

Nữ chủ nhà nghỉ ven đường được người thân phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Sự việc bà Nga tử vong với nhiều thương tích khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Sáng 15/8, lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng cho biết, Công an huyện An Lão và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng đang điều tra làm rõ cái chết bất thường của bà Nga (49 tuổi, ở xã Mỹ Đức) tối 14/8.

Trước đó, tối qua (14/8), trên Facebook lan truyền thông tin, một nhóm khách vào nhà nghỉ M.T ở khu vực chợ Thái, xã Mỹ Đức bị sát hại, trên cổ nạn nhân có vết cắt. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND Mỹ Đức cho biết, người phát hiện bà Nga tử vong là một người thân của bà Nga chứ không phải do nhóm khách phát hiện như thông tin trên mạng xã hội. Theo đó, khoảng 20h tối 14/8, người thân của bà Nga tới nhà nghỉ của bà Nga ở ven đường 354 (khu vực chợ Thái, xã Mỹ Đức) thì bàng hoàng phát hiện nữ chủ nhà tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nghi ngờ bà Nga bị sát hại, người phát hiện đã gọi điện thoại trình báo cảnh sát 113. Nhận được tin, ngay trong đêm 14/8 các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng và Công an huyện An Lão đã về khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nga.

Lãnh đạo UBND Mỹ Đức cho biết, thời điểm xảy ra sự việc bà Nga ở nhà một mình, chồng con đã vào miền Nam làm kinh tế. Trước đây, bà Nga kinh doanh nhà nghỉ nhưng hiện đã ngừng hoạt động. Hiện chưa xác định bà Nga có bị mất tài sản hay không.