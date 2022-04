Nghi án giết vợ chôn xác phi tang: Dùng ĐTDĐ của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng

Mặc dù sát hại vợ và chôn xác phi tang, nhưng Tết Nguyên đán 2022, đối tượng vẫn đưa 2 con về thăm gia đình ngoại, còn dùng điện thoại của vợ nhắn tin cho mẹ vợ, giả là con gái bà, nói đang đi làm ở TPHCM.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường

Sáng 7-4, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Đại tá Đinh Xuân Huy – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đến hiện trường vụ án mạng tại xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: CSHS, Văn phòng CSĐT, Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, đại diện Viện KSND tỉnh, Công an TP.Đà Lạt và Công an xã Xuân Trường đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường nghi án chồng giết vợ chôn giấu xác phi tang trong vườn gần nhà, gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Đối tượng Đoàn Thanh Trí

Thông tin được biết, bước đầu nghi phạm Đoàn Thanh Trí khai nhận: Vợ chồng mâu thuẫn vào khoảng 3 giờ sáng 9-11-2021, Trí đã dùng dao sát hại vợ trong phòng ngủ, sau đó đưa xác vợ đến khu đất vườn hồng của một hộ dân khác, cách nhà mình khoảng 200m rồi đào hố chôn xác phi tang. Khu vực này có một ngôi miếu Thổ thần của người dân.

Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phá án tại hiện trường

Quan sát tại hiện trường, phóng viên nhận thấy căn nhà của vợ chồng Trí và hiện trường đối tượng khai chôn giấu xác nạn nhân nằm trong khu vực địa hình có độ dốc khá cao, toàn khu vực là đồi, dốc nhấp nhô. Nhiều suy đoán đối tượng di chuyển xác nạn nhân đi chôn là khá khó khăn. Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát đang làm rõ diễn biến vụ án.

Cơ quan điều tra khám xét căn nhà nghi phạm

Bà Trần Thị Kim Ph. (nhà ở xã Xuân Thọ), là mẹ của nạn nhân Trần Thị Kim T. cho biết, nhiều tháng qua không thấy con gái về thăm nhà, gia đình đều nghĩ con đã trưởng thành, lấy chồng ở riêng xã khác, hoàn cảnh đều lao động vất vả nên nghĩ con bận vì lo cho gia đình riêng.

Khoảng đầu tháng 12-2021, bà Ph. nhận được tin nhắn từ điện thoại của con gái, nói về việc đi TPHCM làm ăn. Tin nhắn thể hiện “Mẹ không phải lo cho con”. Sau nhiều lần bà gặng hỏi, được “con gái” trấn an nên gia đình chị Trần Thị Kim T. yên tâm, không hay biết con đã bị sát hại, cho đến khi nhận được tin báo vào hôm qua.

Tuy nhiên, tối 6-4, qua đấu tranh khai thác của Công an, Trí khai nhận, những tin nhắn đó do đối tượng sau khi sát hại vợ đã dùng điện thoại của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân.

Vị trí phát hiện xác nạn nhân

Còn theo lời khai của một số người dân là hàng xóm với đối tượng Trí cho biết, vợ chồng Trí có ít đất vườn, chủ yếu đi làm thuê mưu sinh nên khi không thấy chị T trong một thời gian, họ nghĩ chị đi làm xa đâu đó. Bản thân đối tượng Trí vẫn bình thản nuôi 2 con nhỏ, thường gửi 2 bé cho mẹ đẻ ở cùng anh trai gần nhà.

Ngay khi phát hiện một phần tử thi, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an TP.Đà Lạt, Công an xã Xuân Trường và lực lượng dân quân tự vệ xã tiến hành phong toả, bảo vệ nghiêm ngặt suốt đêm 6-4 đến sáng nay.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng làm việc

Trưa 7-4, các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện mọi việc đều đang trong quá trình điều tra làm rõ, chưa kết luận gì. Chưa thể khẳng định danh tính tử thi. Việc này cần các kết qủa giám định và cần trưng cầu giám định mẫu ADN những người liên quan.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 16h ngày 6-4, trong khi đang làm vườn, một người dân tại xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt thấy chú chó vừa đào bới vừa sủa inh ỏi tại một địa điểm gần miếu Thổ thần nên chạy tới thì phát hiện một phần thi thể người bị chôn lấp lộ ra nên hô hoán mọi người xung quanh đến hiện trường, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Khi lực lượng công an địa phương đang bảo vệ hiện trường chờ các đơn vị nghiệp vụ xuống khám nghiệm, thì bất ngờ tối cùng ngày, Đoàn Thanh Trí (SN 1992, ngụ địa phương) đã đến cơ quan công an tự thú về hành vi giết vợ của mình là chị Trần Thị Kim T. (SN 1997). Ngay lập tức Trí bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai của Trí, khoảng cuối tháng 12-2021, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Trí đã dùng dao đâm chết vợ mình. Sau khi gây án, để che giấu tội ác và qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng liền ra vườn đào hố, chôn giấu xác vợ mình trong khu vườn trồng cà phê và hồng.

Được biết, Trí và vợ có hai con chung (1 trai, 1 gái). Theo người dân địa phương, vợ chồng Trí thường xảy mâu thuẫn và người vợ không có mặt tại địa phương từ cách đây khoảng 3 tháng.

Hiện trường vụ phát hiện xác nạn nhân cách căn nhà đối tượng Trí khoảng gần 200m.

Từ lời khai của Trí và những thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ sau khi giết người đã chôn giấu xác phi tang hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Nhận báo cáo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để trả lại bình yên cho địa bàn dân cư.

