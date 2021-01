Nghi án chồng uống rượu say về đánh đập, bị vợ siết cổ tử vong

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 14:40 PM (GMT+7)

Người phụ nữ 62 tuổi khai do bị chồng uống rượu say về đánh đập nên trong lúc tức giận đã dùng dây siết cổ người chồng tử vong.

Ngày 15-1, thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết cơ quan công an đang tạm giữ bà Sầm Thị Hương (62 tuổi, trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) để điều tra về việc liên quan đến cái chết của chồng mình là ông Lữ Văn P. (SN 1962).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 12-1, nghe tiếng kêu cứu của bà Hương ở nhà, hàng xóm liền chạy sang thì phát hiện thấy ông P. (chồng bà Hương) nằm bất tỉnh ở nhà bếp gần đống củi tư thế nằm ngửa, miệng sùi bọt mép. Tiến hành kiểm tra , mọi người phát hiện ông P. đã tử vong với một vết bầm quanh cổ.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, công an xã Thông Thụ đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông P..

Nghi ngờ cái chết của ông P. có liên quan đến bà Hương, cơ quan công an đã làm việc với người phụ nữ này. Bước đầu, bà Hương khai nhận tối hôm xảy ra sự việc (12-1), ông P. đi uống rượu về có đánh bà. Tức giận vì nhiều lần trước cũng bị chồng uống rượu say, đánh đập, bà Hương đã dùng dây siết cổ chồng tử vong.

Được biết, vợ chồng bà Hương và ông P. lấy nhau đã nhiều năm và có với nhau 4 người con, hiện các con đều đã có gia đình.

