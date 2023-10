Ngăn chặn nhiều vụ giả danh công an gọi điện lừa tiền người lớn tuổi

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, công an các địa phương tại tỉnh này đã ngăn chặn thành công nhiều vụ kẻ gian gọi điện, tự xưng là công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền người lớn tuổi.

Theo đó, vào trưa 16/10, bà T. (SN 1950, trú xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ xưng là cán bộ cảnh sát hình sự. Kẻ lạ mặt thông báo bà T. có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Bà T. cảm ơn công an vì giúp mình tránh vụ lừa đảo.

Sau đó, người này yêu cầu bà T. không được cho ai biết và đi rút tiền tiết kiệm ngân hàng để chuyển cho công an, phục vụ điều tra. Do lo sợ, nạn nhân đi rút 80 triệu đồng tại chi nhánh ngân hàng ở địa phương.

Trên đường về, bà T. muốn trình báo Công an xã Mai Phụ nhưng đứng ngoài cổng, không dám vào vì lo sợ lời đe dọa. Sau khi được cán bộ công an xã động viên, bà T. trình bày sự việc.

Từ giải thích của công an việc đây là vụ lừa đảo, bà T. mới trấn an được tinh thần. Lực lượng chức năng cũng mời người nhà đến để bàn giao quản lý số tiền trên và đưa bà T. về nhà.

Trước đó, trong 6 ngày (từ 10 đến 16/10), 3 người lớn tuổi trên địa bàn xã Hương Đô, Hương Xuân và Hương Liên (huyện Hương Khê) cũng suýt bị lừa hơn 200 triệu đồng.

Phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc người dân bị kẻ gian yêu cầu chuyển tiền.

Theo đó, bà Đ.T.B. (xã Hương Xuân) bị số điện thoại lạ xưng là cán bộ Nhà nước, đe dọa bà B. chuyển tiền. Khi nạn nhân đến rút tiền tại ngân hàng, may mắn cán bộ ngân hàng phát hiện và trình báo công an địa phương giải thích, ngăn chặn.

Với thủ đoạn tương tự, gọi điện giả danh công an, cán bộ Nhà nước, hai nạn nhân ở xã Hương Đô và Hương Liên (huyện Hương Khê) cũng bị đe dọa, yêu cầu chuyển tiền song được công an sở tại ngăn chặn.

Công an Hà Tĩnh đưa ra khuyến cáo với người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng. Khi thấy có dấu hiệu bất thường, cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]