Huy động vốn đầu tư bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Quá trình điều tra, đến 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, bằng thủ đoạn huy động góp vốn, cam kết mua được đất dự án với giá gốc, giới thiệu có mối quan hệ xã hội rộng,…, Huyền đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại với số tiền lên tới hơn 40 tỷ đồng. Khi sự việc bị vỡ lở, nhiều người bị hại cũng tự trách bản thân.

Trong vụ án này, ngoài sự nhẹ dạ, cả tin, còn do lòng tham, họ đã rơi vào "cái bẫy' của Huyền. Trong tâm trạng bức xúc, các nạn nhân của vụ án gồm bà NTC, ông TCP, anh VĐH, anh NQH, cùng trú tại xã Cổ Dũng và chị BTM, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội kể lại: Cuối năm 2020, qua các mối quan hệ xã hội, họ quen biết Huyền. Vào thời điểm đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, Huyền lại đưa ra một “kênh” thông tin về việc đầu tư bất động sản, có thể thu lợi nhuận cao khiến họ quan tâm.

Qua những lần trò chuyện, Huyền tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp bộ, có khả năng xét duyệt hồ sơ dự án đất và đấu thầu trúng dự án trạm phát sóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương… Trên thực tế, Huyền đã huy động vốn của một số người và thời gian đầu trả tiền cả lãi, cả gốc khá sòng phẳng.

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền.

Vì thế, khi Huyền rủ các bị hại cùng góp tiền đầu tư chung vào các dự án: Khu đô thị phía Tây Nam Sách; dự án đất Tân Trào (Thanh Miện); dự án đất Lược - Vạc (Bình Giang) và trúng thầu thi công dự án làm trạm phát sóng Viettel trên địa bàn tỉnh Hải Dương, mọi người dễ dàng tin theo.

Theo lời khai của người bị hại thì khi kêu gọi góp vốn, Huyền còn đưa ra thông tin có khả năng mua được đất với giá gốc của chủ đầu tư tại dự án. Tin vào những lời mật ngọt của đối tượng nên các nạn nhân đã đồng ý góp vốn tham gia. Trong số các nạn nhân này, bà NTC còn huy động vốn của một số bạn bè, anh em họ hàng để tham gia đầu tư.

Từ năm 2021 đến đầu năm 2022, bà NTC, ông TVP và anh VĐH đã tham gia đầu tư góp vốn chung với Huyền tại nhiều dự án. Cụ thể, tại án khu đô thị phía Tây Nam Sách, số tiền mọi người tham gia góp vốn với Huyền là 26 tỷ 500 triệu đồng; dự án đất ở xã Tân Trào (Thanh Miện) là 9 tỷ 950 triệu đồng; dự án thi công trạm phát sóng là 6 tỷ 700 triệu đồng; dự án đất Lược - Vạc (Bình Giang) là 3 tỷ 640 tỷ đồng.

Để tạo sự tin tưởng của mọi người, Huyền tự in và viết sẵn thông tin đưa cho bà NTC ký, đứng tên mua với chủ đầu tư và giao cho bà NTC. Sau đó, đối tượng điểm chỉ dấu vân tay của mình vào mục bên bán và đại diện văn phòng rồi giao cho bà C một số giấy tờ như: Bản cam kết thỏa thuận đặt cọc phiếu thu tiền của dự án khu đô thị phía Tây Nam Sách và dự án đất Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Riêng dự án đất Lược - Vạc (Bình Giang) và dự án đấu thầu trạm phát sóng không có giấy tờ thỏa thuận, cam kết.

Sau này, khi đã đến thời hạn nhưng thấy Huyền không mua được đất với giá gốc tại các dự án trên, bà NTC, ông TVP, anh CĐH, anh NQH và chị BTM đã yêu cầu Huyền phải trả lại toàn bộ số tiền đã góp trước đó. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền huy động được, Huyền không dùng để đầu tư các dự án như đã cam kết mà chủ yếu sử dụng vào việc trả nợ, mua nhà và chi tiêu cá nhân. Vì thế, Huyền chỉ hoàn lại cho các nạn nhân được 9 tỷ 780 triệu đồng, số còn lại Huyền không còn khả năng chi trả.

Từ công tác quản lý địa bàn và qua nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huyền. Từ đó, các trinh sát đã vào cuộc điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huyền về hành vi phạm tội trên.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, trước đó Huyền làm nghề bán tạp hóa tại chợ Giống. Đầu năm 2019, Huyền bắt đầu tham gia mua bán bất động sản hưởng chênh lệch để kiếm lợi nhuận. Để có thể đánh vào lòng tin của người bị hại, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi. Ban đầu, Huyền kêu gọi tham gia góp vốn đầu tư chung sẽ chia lợi nhuận rất sòng phẳng. Sau khi các “con mồi” đã cắn câu, đối tượng mới thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ. . Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, tình trạng huy động vốn kiểu "lùa gà" này dù đã được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo rất nhiều lần nhưng không ít người vẫn phớt lờ để rồi ăn trái đắng. Do đó, người dân cần hết sức thận trọng khi đặt cọc mua đất với những trường hợp trên.

Về phía các cơ quan chức năng liên quan cần xử lý nghiêm đối với những nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính; kiên quyết không giao làm chủ đầu tư đối với những nhà đầu tư có dấu hiệu huy động vốn khi chưa được phép theo quy định của pháp luật.

