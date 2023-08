Nam thanh niên thoát chết khi bị đâm nhiều nhát dao

Ngày 27-8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã cấp cứu thành công bệnh nhân bị nhiều vết dao đâm. Theo đó, bệnh nhân TĐTD (26 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) được gia đình đưa vào bệnh viện ngày 26-8, trong tình trạng máu ra nhiều, tím tái, dịch màng phổi bởi nhiều vết thương do dao đâm ở ngực, đầu bị tổn thương phần mềm.

Sau khi được xử lý kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện đang nằm ở khoa ngoại lồng ngực.

Anh D được người nhà đưa đi cấp cứu trên người nhiều vết dao đâm. Ảnh: NNCC

Trưa ngày 27-8, thông tin UBND xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa xác nhận vào khoảng 12h ngày 26-8, TĐTD đang ở nhà. Lúc này có Nguyễn Tấn Vinh (18 tuổi, ngụ cùng ấp) đến gặp nói chuyện. Biết đứa em còn trẻ ham chơi, anh D kêu cố gắng làm ăn phụ giúp gia đình, Vinh nghe vậy nên bực tức cho rằng mình bị dạy đời.

Thấy Vinh không thích nên anh D đứng dậy đi vào nhà. Tuy nhiên, bực tức Vinh rút con dao giấu sẵn nhào tới đâm liên tục trúng nạn nhân nhiều nhát dao.

Vết thương rất nặng, máu chảy ra nhiều anh D chạy thoát ra đường đường nhưng không dừng lại, Vinh vẫn đuổi theo đâm gần 10 nhát dao trúng vùng cơ thể làm anh Dương gục xuống.

Nạn nhân đã được người nhà chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu, Vinh bị bắt giữ đưa về công an cùng tang vật gây án. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.

