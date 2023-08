Vừa vay tiền ngân hàng về, người phụ nữ bị kẻ gian theo dõi trộm 200 triệu đồng

Theo hồ sơ, khoảng 15h chiều 24/8, chị Nguyễn Thị Hồng Điểm (SN 1989, trú ở khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) điều khiển xe máy BS: 78G1-267.20 chở con gái là Nguyễn Hoàng Lan Anh đến Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank thị xã Đông Hòa ký kết hợp đồng tín dụng và được giải ngân vay vốn 265 triệu đồng.

Sau đó, chị Điểm bỏ cọc tiền 200 triệu đồng vào trong túi nilon đặt vào cốp xe máy, số còn lại được cất trong túi áo khoác đang mặc trên người rồi chạy xe về nhà.

Đối tượng La Văn Tùng cùng tang vật vụ án

Trên đường đi, 2 mẹ con chị ghé cửa hàng Trí Thức ở đường Hòa Hiệp, khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung để mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau trở ra, chị phát hiện vị trí xe bị thay đổi nên đã mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện túi tiền đã… không cánh mà bay.

Hốt hoảng, chị Điểm đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay khi tiếp nhận tin, Công an thị xã Đông Hòa đã tung lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định kẻ gây án không phải là người địa phương. Quyết tâm bắt nóng đối tượng, 20 giờ đêm, Tổ công tác phối hợp Công an thị xã Đông Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ được thủ phạm là La Văn Tùng tại cầu Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa; đồng thời thu hồi tang vật 189 triệu đồng tại nơi ở của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi, do muốn kiếm tiền tiêu xài phi pháp, anh ta thường theo dõi những người đi xe máy đến giao dịch tại ngân hàng để tìm kiếm cơ hội trộm cắp bằng cách cướp giật túi xách hoặc mở cốp xe để “cuỗm” tài sản. Được biết, Tùng đã có 1 tiền án về cùng tội danh trên.

Nguồn: [Link nguồn]