Nam thanh niên rủ người yêu làm điều sai trái và cái kết

Minh và Thuỷ tại trụ sở công an.

Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mông Thu Thuỷ (SN 2001, trú tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Minh (SN 2001, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo đó, khoảng 12h23 ngày 18/5, Tổ công tác của Công an phường Yên Hoà làm nhiệm vụ tại ngõ 79 Cầu Giấy phát hiện một cô gái trẻ đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, đối tượng tự giao nộp cho Tổ công tác 1 gói nilon chứa cần sa. Danh tính đối tượng được xác định là Mông Thu Thuỷ. Thuỷ khai nhận số cần sa trên do người yêu là Trần Văn Minh đưa cho mang đi bán.

Đến 14h30 cùng ngày, Minh đã đến cơ quan công an đầu thú hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời giao nộp 19,142 gam cần sa.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận đã rủ người yêu là Thuỷ cùng tham gia việc phạm pháp của mình. Cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên bàn bạc sẽ bán cần sa để kiếm lời. Tổng số ma tuý cơ quan công an thu giữ là 28,712 gam cần sa.

